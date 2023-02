Los rumores sobre el futuro de Lionel Messi empiezan a dispararse. La semana pasada, antes de encarar el partido de la Champions League ante Bayern Munich, desde Italia saltó la información de que el futbolista argentino había decidido no renovar con el PSG el contrato que termina el 30 de junio de 2023. Semejante noticia cobra mayor relevancia días después. Y es que según prensa catalana, el padre del campeón del mundo en Qatar 2022, Jorge Messi, se ha reunido con los altos mandos del FC Barcelona. La cumbre se habría llevado a cabo el pasado 16 de febrero.

Según información de Catalunya Ràdio, Jorge Messi y el presidente del Barcelona, Joan Laporta, tocaron tres temas en específico: el regreso de Lionel al Camp Nou en el próximo verano, el homenaje que quiere hacerle el club y las polémicas declaraciones de Matías, hermano del futbolista del PSG.

El encuentro ha servido para acercar posturas ya que Lionel Messi es una institución para el FC Barcelona y la relación entre ambas partes debe normalizarse. Si bien las cosas no terminaron de la mejor forma, se espera un entendimiento en el futuro. Mientras tanto, el PSG buscará seguir conversando con el rosarino para renovar.

“No creo que Leo vuelva a jugar en el Barza. No se dan las condiciones. No hemos hablado con Joan Laporta y no hay oferta”, dijo Jorge Messi la semana pasada al ser consultado por los medios catalanes sobre reuniones con el club azulgrana. Todo hace indicar que el argentino quiere llevar el asunto con máxima reserva.

Según ‘Footmercato’, Lionel Messi aún no sabe en qué club continuará su carrera, pero sí tiene claro que quiere un cambio de aires. Para el argentino, ha llegado el momento de dejar el fútbol francés; Barcelona, Inter Miami y el Al Hilal se relamen.

La citada fuente no haría más que confirmar que las conversaciones entre el PSG y Messi se enfriaron después de la disputa del Mundial. En las últimas semanas han aparecido algunas nebulosas en lo que parecía un asunto claro. Aunque ni el jugador ni el club lo admiten de forma oficial, la firma parece haberse truncado.





¿Cuántos goles hizo Messi en el Barcelona?





El jugador argentino abandonó el Barcelona como su mayor goleador histórico con 672 tantos. El hoy crack del PSG disputó 778 juegos con el club, otro récord. También es el mayor goleador de la liga española con 474 tantos en 520 encuentros.

Messi pasó casi dos décadas con el Barça tras llegar de Argentina cuando era adolescente para jugar en la cantera. Hizo su debut en el primer equipo a los 17 años en 2004, y después jugó 17 temporadas como culé. Ayudó al club a ganar la Champions en cuatro ocasiones; LaLiga, diez veces; la Copa del Rey, siete veces y la Supercopa española, ocho veces.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR