Lionel Messi fue protagonista en la victoria del Barcelona ante Mallorca (5-2), por la fecha 16 de LaLiga Santander, no solo por los tres goles que marcó, también por el cruce de palabras que tuvo con Vicente Moreno, DT del equipo balear en el primer tiempo del partido en Camp Nou.

El mejor jugador de la Tierra había sido víctima de una falta que reclamó airadamente al árbitro. Al verlo en esta actitud, Vicente Moreno insinuó que el argentino exageraba, lo que terminó en un cruce de palabras.

“Da igual que esté enfadado o no. No tiene mayor importancia. Hay jugadores que están en una burbuja y no se puede razonar con ellos. Para unas cosas es un jugador diferente, y para otras es una persona como otra cualquiera y hay que tratarlo como tal”, explicó el DT del Mallorca en conferencia de prensa.

“Yo le estaba diciendo al árbitro que no era falta y él no lo veía así. No hay que darle más importancia”, agregó Moreno intentando poner paños fríos al asunto. Sin embargo, ya había hecho críticas al papel de Messi en el partido.

Triplete y récord de Messi

Lionel Messi se convirtió en el jugador con más tripletes en la historia de la Liga de España (35) después de contribuir con tres tantos a la goleada del Barcelona al Mallorca que mantiene en el liderato al conjunto catalán. La Pulga llegó a 12 tantos en Laliga para ponerse a la cabeza en la lucha por el campeonato de goleo.

La Pulga anotó su primer tanto de la noche para poner el 2-0 en el marcador poco después de que se cumpliera el primer cuarto de hora de un zurdazo desde fuera del área después de que Antoine Griezmann le dejara un balón en corto.

Antes de que terminara la primera mitad (41), Messi puso el 3-1 con otro zurdazo, esta vez desde la frontal, con un balón al que no alcanzó a llegar el arquero rival y que entró pegado al poste.

A siete minutos del final, Messi selló la victoria 5-2, y su hat-trick, con otro disparo pegado al poste, esta vez el izquierdo, luego de recibir un balón de Luis Suárez. Messi llegó así a 12 goles en Liga para ubicarse como líder en la lucha por el campeonato de goleo con un tanto más que Karim Benzema (11).

Los goles de Messi ante Mallorca

Triplete de Lionel Messi en el Barcelona-Mallorca por LaLiga Santander (07/12/2019)