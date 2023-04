Lionel Messi ha sonado con fuerza en los últimos días como el gran objetivo del FC Barcelona para el mercado de fichajes de verano. Rafa Yuste, vicepresidente del cuadro azulgrana, confirmó que irá por los servicios del futbolista argentino, lo que ha despertado una gran ilusión entre los Culers. En medio de esta vorágine, la prensa catalana ha revelado los nombres de los jugadores que el genio de Rosario quiere encontrar en el vestuario a su regreso al cuadro español. Según el diario El Nacional, se trata nada menos que de los veteranos Sergio Busquets y Jordi Alba.

Los citados jugadores de nacionalidad española representan para Lionel Messi los mejores años de su paso por el Barcelona. Con el argentino, fueron inamovibles para cualquier entrenador, ganando toda clase de títulos para las vitrinas del cuadro azulgrana. Y el ‘10′ quiere revivir esas épocas.

A través de intermediarios, Messi habría dejado en claro la importancia de la continuidad de Alba y Busquets para firmar su regreso. Sin embargo, cumplir el deseo del The Best 2022 no sería tan fácil ya que desde las oficinas del Barcelona tienen otro planes para el lateral izquierdo.

Jordi, con contrato hasta junio de 2024, sería vendido en el mercado de verano ante la falta de minutos que ha tenido desde la irrupción de Alejandro Balde. Mientras que el futuro de ‘Busi’ como azulgrana es una incógnita ya que, hasta hoy, sigue retrasando la firma del nuevo vínculo que le ofrecen.

Tal como han venido informando los medios catalanes, Joan Laporta, presidente del Barcelona, y Jorge Messi, padre y representante de Lionel, se reunieron la semana pasada en la Ciudad Condal, pero no para tratar el tema del regreso de la ‘Pulga’, sino un partido de homenaje en el Camp Nou, de Catalunya.

Las partes se juntarían recién en las próximas semanas para acercar posturas sobre el regreso de Messi tras dos temporaciones en el PSG. Luego de pasar mucho tiempo sin hablar, la directiva azulgrana y el entornó del argentino cada vez están más cerca de llegar a un acuerdo.





Busquets y Alba, los jugadores del Barcelona que Lionel Messi pide. (Foto: Getty Images)





¿Cuántos goles hizo Messi en el Barcelona?





Messi pasó casi dos décadas con el Barça tras llegar de Argentina cuando era adolescente para jugar en la cantera. Hizo su debut en el primer equipo a los 17 años en 2004, y después jugó 17 temporadas como culé. Ayudó al club a ganar la Champions en cuatro ocasiones; LaLiga, diez veces; la Copa del Rey, siete veces y la Supercopa española, ocho veces.

El jugador argentino abandonó el Barcelona como su mayor goleador histórico con 672 tantos. El hoy crack del PSG disputó 778 juegos con el club, otro récord. También es el mayor goleador de la liga española con 474 tantos en 520 encuentros.





Lionel Messi tiene contrato con el PSG hasta el 30 de junio de 2023. (Foto: Getty Images)





