El romance se acabó dentro del campo de juego. O mejor dicho, lo ‘mataron’. Sin embargo, la lealtad entre Lionel Messi y Luis Suárez va más allá de defender los mismos colores de un equipo y eso quedó evidenciado el domingo, cuando cada uno, ahora por su lado, celebró sus primeros tantos en la temporada en LaLiga. Luis Suárez se estrenó con un doblete en el Atlético de Madrid, mientras que Lionel Messi anotó un tanto en el triunfo del FC Barcelona que tuvo especial dedicatoria.

El uruguayo se destapó en apenas 20 minutos como rojiblanco con una asistencia, y un doblete con el que el ‘Atleti’ goleó 6-1 al Granada. Y unas horas después, Leo guió al Barcelona a vencer al Villarreal, aportando un gol que se lo dedicó a Luis Suárez.

La ‘Pulga’, tras marcar de penal, celebró de la misma manera que el ‘Pistolero’ lo había hecho en el Wanda Metropolitano: puño cerrado y golpe al cielo. ¿Coincidencia?, ¿dedicatoria con mensaje?, ¿o promesa?

Según revela el medio ‘Deportes Cuatro', ambos jugadores, el día que se despidieron como compañeros en el Camp Nou, se prometieron que celebrarían de la misma manera, como un gesto de complicidad y de su amistad, la cual trasciende todo.

Un gesto de Messi que, además, no ha caído muy bien en el seno del cuadro azulgrana, donde han tomado la celebración de Leo como otro acto de desafío contra las decisiones del presidente Josep Maria Bartomeu, apoyadas por Ronald Koeman. Tal y como lo dejó en claro el argentino en su mensaje de despedida a Suárez.

(Fotos: LaLiga)

El ‘palo’ de Messi

“Te merecías que te despidas como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad es que, a esta altura, ya no me sorprende nada”, escribió Leo en su cuenta de Instagram.

Koeman respondió

“Es normal que un jugador esté triste cuando un amigo suyo se marcha del club después de haber compartido unos años juntos. Es parte del fútbol”, comentó el técnico del Barça, quien dijo que para él “lo importante es cómo se ha comportado Messi en los entrenamientos y en los partidos”.