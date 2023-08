La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha publicado un comunicado adicional en el que afirma que la jugadora Jenni Hermoso ha realizado declaraciones falsas contra Luis Rubiales y que ha sido “influenciada por el sindicato FutPro. Como se recuerda, la jugadora emitió, mediante sus redes sociales, desmintiendo que habría aceptado el beso que le dio el presidente de la Federación Española.

Los problemas en España continúan, después de que Rubiales comunicara ante la Asamblea General que no renunciaría a su cargo tras el beso con la jugadora Jennifer Hermoso. Posteriormente, a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, indicó que está recibiendo mensajes de presión por parte de la RFEF.

“Después de que la RFEF haya establecido que las declaraciones de la jugadora Jennifer Hermoso eran falsas, y tras haber tomado conocimiento de un nuevo comunicado - esta vez emitido por la propia jugadora - que evidentemente ha sido redactado por terceros para respaldar la destitución del Presidente de la Federación, queremos expresar que la Sra. Jennifer Hermoso hace afirmaciones completamente infundadas en su contra del Presidente. Presentaremos pruebas en el momento adecuado”, declara el comunicado emitido por el organismo federativo.

En el mismo indica que disponen “de todos los informes pertinentes y peritajes que acreditan lo afirmado por el Presidente y que vamos a ejercer las correspondientes acciones legales contra todas aquellas personas que están falseando la realidad y cometiendo delitos muy graves”.

La RFEF recuerda que en sus declaraciones ante los medios de comunicación durante la noche de la final del Mundial, al ser consultada sobre el beso, la jugadora afirmó que este había sido “un momento de efusividad que no tiene ningún significado más allá de eso. Quedará como una anécdota y punto. La gente puede darle relevancia si quiere, pero para aquellos que no lo hagan, simplemente no lo harán”. Además, la jugadora compartió un video en sus redes sociales en el que confirmaba que había dado su consentimiento para el beso como una expresión de efusividad, respondiendo con un “vale”.

De tal manera, la RFEF señala que “resulta extraordinariamente incomprensible” que la futbolista “afirme ahora en ese elaborado comunicado que considera las referidas anécdotas como un ‘”abuso en el que no medió consentimiento’, sintiéndose ‘vulnerable y víctima de una agresión, un acto impulsivo y machista fuera de lugar y sin ningún consentimiento por mi parte’”.

“Las graves contradicciones en el relato inicial de lo acaecido - que se ponen de manifiesto en el informe de integridad - y las graves acusaciones vertidas por Hermoso desde que ha sido abducida por el Sindicato FutPro nos mueven a preguntarnos a qué intereses responde el sorprendente cambio en la versión inicial y calificación de los hechos”, añade la RFEF.

“Los hechos son los que son; y, por muchos comunicados que se quieran sacar para tergiversar la realidad, es imposible cambiar lo que ocurrió. El pico fue consentido. El consentimiento se presta en el momento con los condicionantes del momento. Después se puede pensar que uno se ha equivocado, pero no puede modificar la realidad”, finaliza el comunicado federativo.

Es importante tener en cuenta que las 23 campeonas mundiales con España en 2023, junto con otras 58 futbolistas españolas, muchas de las cuales cuentan con un historial en la Selección Española, emitieron un comunicado en el que dejaron en claro que no participarán en futuras convocatorias de la Selección mientras los actuales dirigentes se mantengan en la RFEF.

Comunicado de Jennifer Hermoso

La futbolista Jennifer Hermoso utilizó su cuenta de Twitter para expresarse después de la conferencia de Rubiales. En un comunicado, afirmó: “Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”. Tras este mensaje, las jugadoras del equipo anunciaron su intención de renunciar si no hay cambios en la dirección.

Además, Hermoso denunció haber recibido presiones por parte de la Real Federación Española de Fútbol y que las acciones de Rubiales la hicieron sentir vulnerable y víctima de una agresión. “Debo señalar que he estado bajo constante presión para emitir una declaración que justificara el acto del Sr. Luis Rubiales. No solo eso, sino que la RFEF ha ejercido presión sobre mi entorno (familia, amigos, compañeras, etc.) de diferentes maneras y a través de diferentes personas para que proporcionara un testimonio que poco o nada tenía que ver con mis sentimientos”, añadió Hermoso.

Deportistas muestran solidaridad con las jugadoras de la Selección Española

Tanto deportistas como exdeportistas de España y otras partes del mundo se manifestaron este viernes en respaldo a las futbolistas de la Selección Española. Algunos nombres destacados que expresaron su apoyo a las jugadoras incluyen a Pau Gasol, Iker Casillas, David De Gea, Borja Iglesias (quien renunció a la Selección Española), Sergi Roberto, Isco Alarcón, Ana Peleteiro y Alex Morgan, entre otros que se unieron para demostrar su solidaridad con las futbolistas.





