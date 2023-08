Las jugadoras de la selección española han expresado su indignación hacia Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, después de su comparecencia en la asamblea de la Federación española de fútbol el viernes, en la que afirmó que no renunciará. La demanda de su dimisión surgió luego de que Rubiales besara a Jennifer Hermoso, una de las futbolistas del equipo, lo que causó gran malestar entre sus compañeras, quienes consideran que es un acto de abuso machista por parte del máximo dirigente del fútbol en España.

“No voy a dimitir porque no hay razones para ello. Voy a defenderme. He recibido muchas presiones, me han dicho que dimitiera (...), pero estamos en un país donde la ley impera (...) Agradezco estar en España para poder defenderme, voy a defenderme y quien me conoce sabe que voy a llegar hasta el final”, aseguró Luis Rubiales ante la Asamblea General.

Rubiales insistió en que el beso que le dio tras la final de la Copa Mundial a Jenni Hermoso “es libre, que es mutuo, que es consentido, pero que obviamente tengo que pedir una disculpa por el contexto en el que se produjo. No estoy fuera del mundo y sé que me he equivocado también en eso. Pero ¿creen ustedes que eso es para sufrir la cacería que estoy sufriendo? ¿Sinceramente lo creen? […] ¿Para que pidan mi dimisión? ¿Es tan grave para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español?”, sostuvo.

Poco después de las declaración, se produjo una renuncia colectiva por parte de todas las jugadoras que habían sido parte del equipo ganador del Mundial, dejando claro que no volverán a enfundarse la camiseta de la Selección de España si Luis Rubiales continúa como presidente de la Federación. Una de las primeras en manifestar su apoyo e indignación fue la dos veces ganadora del Balón de Oro, Alexia Putellas, quien expresó su enojo a través de las redes sociales: “Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo compañera, Jenni Hermoso”, afirmó.

Las 23 campeonas mundiales con España en 2023, junto a otras 58 futbolistas españolas, muchas de ellas con historial en la Selección Española, unieron sus voces en un comunicado en el que dejaron claro que no responderán a ninguna convocatoria de la Selección mientras los actuales dirigentes se mantengan en la RFEF.

Comunicado de Jennifer Hermoso

La futbolista Jennifer Hermoso utilizó su cuenta de Twitter para expresarse después de la conferencia de Rubiales. En un comunicado, afirmó: “Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”. Tras este mensaje, las jugadoras del equipo anunciaron su intención de renunciar si no hay cambios en la dirección.

Además, Hermoso denunció haber recibido presiones por parte de la Real Federación Española de Fútbol y que las acciones de Rubiales la hicieron sentir vulnerable y víctima de una agresión. “Debo señalar que he estado bajo constante presión para emitir una declaración que justificara el acto del Sr. Luis Rubiales. No solo eso, sino que la RFEF ha ejercido presión sobre mi entorno (familia, amigos, compañeras, etc.) de diferentes maneras y a través de diferentes personas para que proporcionara un testimonio que poco o nada tenía que ver con mis sentimientos”, añadió Hermoso.

Deportistas se solidarizan con las jugadoras de la Selección Española

Tanto deportistas como exdeportistas de España y otras partes del mundo se pronunciaron este viernes en apoyo a las futbolistas de la Selección Española. Algunos nombres notables que respaldaron a las jugadoras incluyen a Pau Gasol, Iker Casillas, David De Gea, Borja Iglesias (quien renunció a la Selección Española), Sergi Roberto, Isco Alarcón, Ana Peleteiro y Alex Morgan, entre otros que se sumaron para mostrar su solidaridad con las futbolistas.





