Todo tiene que definirse ahora mismo. El entorno de Luis Suárez se ha reunido con directivos del Barcelona para llegan a un acuerdo y soltar así al futbolista uruguayo, para dejarlo ir al Atlético de Madrid. A la cumbre ha asistido Josep María Bartomeu, presidente de la institución, que se ha negado de último momento para que se marche, en el mercado de fichajes de verano. ¿Cuál será el fin de la novela entre ambos?

El goleador charrúa, que ya sabe hace semanas que no entra en los planes de Ronald Koeman, quiere aprovechar la puerta que le ha abierto el Atlético de Madrid para seguir en la Liga e irse gratis, pero Josep Maria Bartomeu paralizó el lunes por la noche una marcha que ya estaba muy encaminada al entender que el Barça estaba siendo demasiado generoso con un club que nunca ha puesto facilidades en otras operaciones.

Por un momento parecía que Luis Suárez, con contrato hasta 2021, no sólo se iba a ir al Atlético libre, sino que el Barça le iba a abonar parte de su alta ficha de la próxima temporada con tal de ahorrarse la masa salarial que supondría pagarla entera. El club colchonero ya se frotaba las manos cuando Bartomeu reaccionó.

No se adivina una solución fácil porque el Atlético, decidido a no pagar nada y a ahorrarse parte de esa ficha, aprieta con un ultimátum de un día y con la posibilidad de contratar a Cavani, en la recámara. Juega con la certeza de que para el Barça sería un problema económico y deportivo no desprenderse de Suárez. El uruguayo cree que le asiste el derecho a elegir al Atlético una vez invitado a marcharse. Y el Barça, escéptico en dicha reunión, no quiere hacer un favor tan grande a un rival directo que cuando ha tenido que vender siempre ha sido un duro negociador que no ha regalado nada.

El examen de italiano de Luis Suárez

Luis Suárez sigue siendo el protagonista de la noticia. Según el diario ‘La Gazzetta dello Sport’, la Policía de Italia ha abierto una investigación debido a las irregularidades que halló en el examen que el delantero del Barcelona rindió para obtener el pasaporte italiano.

Para las autoridades, la prueba por la que el crack uruguayo pasó la última semana en Perugia, estuvo arreglada. El aún goleador del FC Barcelona sabía de antemano todas las respuestas del examen, cuya aprobación era necesaria para fichar por la Juventus.

