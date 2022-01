Luis Suárez llegó al Atlético de Madrid para la temporada 2020-21 desde el FC Barcelona. Rápidamente se convirtió en uno de los indiscutibles de Simeone y, con sus goles en los últimos minutos, fue clave para la consecución del título liguero del año pasado de los ‘Colchoneros’. Sin embargo, este curso no solo está resultando difícil para el equipo, sino para el propio artillero uruguayo, que estaría meditando poner punto final a su carrera en Europa y retornar a América. En concreto, para llegar a Estados Unidos y su MLS.

De acuerdo a información del medio italiano ‘Corriere dello Sport’, por la cabeza de Suárez no pasa la idea de renovar con el Atlético. Es más, ya la decisión estaría tomada y no solo se iría del cuadro rojiblanco, sino de LaLiga Santander.

Se dijo en su momento que el ‘Pistolero’ podría llegar como ‘moneda de cambio’ a la Juventus, en caso Morata se marche al FC Barcelona (el español le pertenece al Atlético), pero esa ‘operación’ parece habere complicado por la negativa del club italiano.

Tras un primer curso en el que marcó 21 goles en 38 partidos, esta campaña apenas lleva ocho en 25. Suárez cumplirá 35 años próximamente y podría ser la última vez que sopla velas en el campeonato liguero español.

En Estados Unidos, Luis Suárez ya ha sido vinculado con el Inter Miami, club al que podría llegar también en un futuro cercano su amigo y excompañero Lionel Messi. El uruguayo y el argentino podrían reencontrarse en la MLS y vivir sus últimos años en el fútbol haciendo dupla en el equipo de David Beckham.

El Atlético de Madrid por su parte, dada la situación, no da por mala una salida ya que el salario del uruguayo supone una buena parte del margen salarial. Desde la dirección deportiva ya planifican la temporada que viene sin Suárez y exploran el mercado en busca de opciones para cubrir su puesto.

A Sudamérica no

El exjugador del Barcelona interesa en el Ajax de la Eredivisie y Nacional de Uruguay. Sin embargo, hace poco el ‘Pistolero’ descartó su vuelta al fútbol sudamericano por lo exigente de sus ligas.

“Valoro tanto el esfuerzo que he hecho para estar en lo máximo del fútbol y dejar una buena imagen que si vuelvo al fútbol sudamericano con 36 o 37, la gente me va a exigir como si tuviera 27 o 30. Y si no puedo rendir a ese nivel, prefiero tratar de evitar que digan que no corro como antes o que no hago los mismos goles”, dijo Suárez en entrevista con ESPN.

