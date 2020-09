Será de los momentos más recordados en la historia del FC Barcelona. El delantero uruguayo Luis Suárez no pudo aguantar las lágrimas en su despedida del club culé y apuntó que “además de un jugador, se va un ser humano que tiene sentimientos”. Eso sí, aprovechó, como gran goleador que es, una mínima oportunidad para dejarle un mensaje a Ronald Koeman.

El técnico neerlandés ha sido el gran responsable de que ‘Luchito’ no continúe defendiendo los colores azulgranas, pues desde que el entrenador asumió las riendas del equipo dejó en claro que no contaría con el ‘charrúa’. Es más, Suárez fue uno de los primeros a los que el estratega comunicó que no contaría con él.

Y durante su acto del despedida en el Auditorio 1899 del Camp Nou, el uruguayo aprovechó una pregunta de la prensa para dejar en claro que se marcha no por voluntad propia.

Al ser consultado sobre si tiene algo que reprocharse tras su salida del Barça, el uruguayo contestó: “¿A mí?, ¿o a...?”, dijo Suárez girando su cabeza y riendo, refiriéndose claramente a Koeman.

El ‘Pistolero’ aseguró que sí tiene mucha autocrítica que hacerse, pero ningún reproche, pues apuntó que pasó momentos complicados, como jugar con lesiones, pero siempre jugó y, aseguró, es algo que él valora mucho.

El ‘Atleti’, nuevo equipo

Suárez se marcha al Atlético de Madrid como tercer máximo goleador de la historia del Barcelona (198 tantos) y tras levantar trece títulos (1 Liga de Campeones, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 4 Ligas, 4 Copas del Rey y 2 Supercopas de España) en seis temporadas.

A sus 33 años, aseguró que ha elegido el Atlético, porque cree que aún puede rendir en un equipo del máximo nivel.

“Me siento capacitado para seguir jugando en Laliga, estoy con muchísimas ganas y quiero demostrar que puede seguir compitiendo, sino en el Barcelona en otro equipo”, afirmó el charrúa, que arrancó los aplausos de los presentes en el acto en varias ocasiones en una rueda de prensa cargada de emotividad.

