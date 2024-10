Luego de que Jorge Fossati anunciara la convocatoria para los partidos frente a Uruguay y Brasil, de alguna u otra forma llamó la atención la ausencia de Paolo Guerrero. A diferencia de la citación de septiembre, para el llamado de octubre el delantero nacional se encontraba con ritmo de competencia y registraba cuatro partidos con Alianza Lima, donde había marcado un gol y servido una asistencia. Sin embargo, el propio futbolista fue autocrítico con su estado físico y prefirió seguir trabajando en su club hasta sentirse pleno para rendir en la Selección Peruana. No fue un capricho, sino algo que conversó directamente con el entrenador uruguayo.

En una entrevista con el programa DyT, Paolo se sinceró y reveló cuál fue el motivo que lo sacó de la convocatoria. “Hoy por hoy (a comienzos de octubre), la selección siempre va a ser una posibilidad para mí, siempre voy a trabajar en base a eso. Todo jugador en actividad quiere estar en la selección. Yo juego al fútbol porque me gusta, tengo objetivos y metas. Trabajo para conquistar muchas cosas. Hoy por hoy, no me siento bien físicamente y, como conversé con el ‘profe’, quiero volver”, contó.

A pesar de que en Alianza Lima lo fueron llevando de a pocos, él sentía que todavía debía trabajar más para tener argumentos sólidos para ser convocado. En la Copa América 2024, por ejemplo, solo fue titular en un partido –contra Argentina– y eso lo dejó expuesto. Con ese antecedente, no quiso arriesgar. “Me enorgullece estar en la selección, pero soy consciente que tengo que mejorar la parte física. Me ha costado en los últimos partidos y, como lo hablé con el ‘profe’, espero estar bien en la próxima semanas bien y sentirme bien dentro del campo, que es lo que uno busca”, agregó.

Ha pasado casi un mes desde aquellas declaraciones y el presente de Paolo Guerrero es otro. Pasó de ser una pieza de recambio para Mariano Soso, a convertirse en la principal carta de gol de Alianza Lima en la recta final del Clausura. Desde que se jugaron los compromisos frente a Uruguay y Brasil, el ‘34′ registró tres goles en tres partidos y se adueñó de la titularidad en el elenco blanquiazul, no sin dejar de mencionar que Hernán Barcos sufrió un desgarro de segundo grado en el isquiotibial derecho y quedó descartado para lo que resta de la temporada.

Más allá de sus goles, a Paolo Guerrero se le ve mucho mejor físicamente, ágil y más preciso en la toma de decisiones. Sabe que sus 40 años pesan y tiene que asociarse con mayor rapidez para que su presencia en el área sea la que predomine, y no termine desarticulando cualquier intento ofensivo de su equipo. De este modo, si hablamos solamente de lo individual, el ‘Depredador’ conserva sus recursos para definir en la zona de peligro y su experiencia siempre hace que los zagueros lo miren con respeto. Al menos en la Liga 1 eso se siente y no por nada ya cuenta con cuatro tantos con los victorianos.

Fecha Partido Minutos jugados Goles Asistencias 14/09/24 Alianza Lima 1-0 Mannucci 19′ - - 18/09/24 Atlético Grau 1-0 Alianza Lima 12′ - - 21/09/24 Sport Boys 0-3 Alianza Lima 59′ 1 - 28/09/24 Alianza Lima 1-1 Melgar 65′ - 1 18/10/24 UTC 0-1 Alianza Lima 54′ 1 - 22/10/24 Alianza Lima 2-1 Sport Huancayo 90′ 2 - 26/10/24 Deportivo Garcilaso 1-2 Alianza Lima 90′ - -

Ahora bien, hay que considerar que este presente auspicioso de Guerrero se rige bajo los contextos que propone la Liga 1, por lo que de ser convocado es más que obvio que la exigencia será mayor en un partido de Eliminatorias. Él ya ha jugado este tipo de encuentros y sabe lo que significa chocar contra defensores más experimentados y rocosos, sobre todo si consideramos que nuestro rival más inmediato será Chile, una selección que vendrá a Lima a jugarse el todo o nada.

La actualidad del ‘Depredador’ es otra en comparación a la fecha doble de octubre y, a sus 40 años, parece tener la energía suficiente para aferrarse a sus últimos capítulos con la Selección Peruana, de la que es el goleador histórico con 40 tantos. En la última Copa América disputó los tres partidos, pero solo fue titular contra Argentina. En cuanto a las Eliminatorias, arrancó en las cuatro primeras jornadas y luego fue una variante en las dos siguientes, sin ser convocado para los duelos contra Colombia, Ecuador, Uruguay y Brasil. Sin contar los amistosos de marzo y junio, donde jugó sus primeros minutos bajo la dirección técnica de Jorge Fossati, está claro que a estas alturas su convocatoria no es una posibilidad descabellada.

Jornada Fecha Ciudad Partido Minutos jugados 1 08/09/23 Asunción Paraguay 0-0 Perú 90′ 13/09/23 Lima Perú 0-1 Brasil 90′ 3 13/10/23 Santiago Chile 2-0 Perú 90′ 4 18/10/23 Lima Perú 0-2 Argentina 45′ 5 16/11/23 La Paz Bolivia 2-0 Perú 34′ 6 22/11/23 Lima Perú 1-1 Venezuela 6′

¿Dónde encajaría Paolo?

Alex Valera, Edison Flores, Bryan Reyna, José Rivera, Joao Grimaldo y Luis Ramos fueron los delanteros con los que Jorge Fossati contó para los partidos de la fecha doble de octubre, considerando que Gianluca Lapadula fue la ausencia de último momento por unas molestias en su cadera. Con ‘Lapagol’ recuperado y sumando minutos en Cagliari, es casi un hecho que será llamado para los encuentros de noviembre. De esta manera, con Paolo Guerrero tendríamos a otro atacante más y la tarea del ‘Nono’ será ubicarlos bien para que encajen en su 3-5-2.

Solo por Eliminatorias, la dupla conformada por Valera y Lapadula es la que Fossati más ha utilizado. Incluso iba a repetir esa fórmula contra Uruguay y Brasil, pero la lesión del ‘Bambino’ cambió sus planes y convocó a Ramos como una alternativa. Para colmo de males, ‘Valegol’ sufrió un espasmo muscular previo al duelo con Brasil y el estratega uruguayo apostó por una ofensiva bastante liviana con Flores y Reyna. El experimento no le resultó y la ‘Blanquirroja’ careció de peso en campo brasileño, dependiendo de algún arrebato de inspiración que no ocurrió y el 4-0 final dejó muchas conclusiones por solucionar pensando en Chile y Argentina.

Desde este punto de vista, Fossati tiene la tarea de encontrar a la dupla ideal que se complemente bien y sirva para hacerle daño a Chile. Si se rige por lo seguro, podría continuar con Valera y Lapadula, tal como lo hizo frente a Colombia y Ecuador. El ‘Orejas’ Flores no está atravesando por un buen momento en Universitario de Deportes y su zurda podría servir como una variante en la etapa complementaria. Reyna, por su parte, está descartado por acumulación de tarjetas amarillas y recién podría volver ante Argentina. ¿Joao Grimaldo? Hay poco que decir del futbolista del Partizán, no tanto por lo que pueda mostrar o no dentro del campo, sino porque el propio entrenador apenas lo mira de reojo.

Con Paolo Guerrero en mejores condiciones que hace un mes, imaginarlo de titular contra Chile no sería descabellado, siempre y cuando tenga a un acompañante que haga el desgaste físico que él no puede hacer, sobre todo en la fase de presión a los defensores rivales. Esa tarea le cae a pelo a Valera, pues también lo hace en Universitario y precisamente en estos dos últimos meses está viviendo un gran presente en Ate. Son varias fórmulas de por medio e incluso Fossati podría dejar al ‘Depredador’ en el banquillo y utilizarlo como recambio. Lo único cierto acá es que el delantero de Alianza Lima cumplió con su propia exigencia y se ganó un boleto para regresar a la Videna. ¿El ‘Nono’ volverá a confiar en su jerarquía?

