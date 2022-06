Marcelo Bielsa podría volver a los banquillos para el 2022-23. Tras ser despedido por el Leeds United, tras una serie de malos resultados, el entrenador argentino apunta a dirigir nada menos que al Athletic Club Bilbao. Según prensa española, el popular ‘Loco’ le ha dado el sí a Iñaki Arechabaleta, uno de los candidatos a la presidencia del club de LaLiga Santander. Las elecciones en la institución deportiva del País Vasco se llevarán a cabo el próximo 24 de junio y si sale ganador, el extécnico de la Albiceleste volverá para sentarse en los banquillos del Nuevo San Mamés.

El diario bilbaíno El Correo informa este miércoles que Bielsa volverá al Athletic Club con su cuerpo técnico y que este mismo lunes empezarán a planear la próxima temporada junto a Arechabaleta, quien se siente muy seguro de ganar las elecciones con el ‘Loco’ de aliado.

Arechabaleta nunca ha ocultado su fascinación por Marcelo Bielsa. “Nos regaló la mejor temporada de este siglo», confesó hace unos días en ‘Telebilbao’ el ejecutivo en referencia a la temporada con dos finales, el 2011-12. “Tuvo sus luces y sus sombras, pero nos dio momentos de gloria”, dijo.

Conviene recordar que Marcelo Bielsa logró que el Athletic Club llegara a las finales de la Europa League y de la Copa del Rey, pero le faltó poner la guinda ya que no pudo conquistar ninguno de los dos títulos como entrenador de los ‘Leones’ entre 2011 y 2013.





También lo quieren en Sudamérica





Tras dejar la dirección técnica a nivel de clubes, Bielsa se ha convertido en objetivos de selecciones. Una de ellas es Bolivia, que a través de Fernando Costa, presidente de la Federación de Bolivia de Fútbol (FBF), confirmó que ha conversado con el argentino para que se haga cargo de la ‘Verde’ con miras al Mundial United 2026.

“Estamos en contacto, no voy a negarlo. Aún no hemos hablado directamente con él, pero estamos próximos a hacerlo”, dijo Fernando Costa, que al mismo tiempo advirtió que el éxito de las negociaciones dependerá del tema económico. El rosarino no es un técnico barato.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR