La llegada de Ilkay Gündogan era el primer paso que el FC Barcelona esperaba dar para empezar con pie derecho su andar en este mercado de pases. Xavi Hernández le había comunicado con anticipación a la directiva que el centro del campo era una de las zonas neurálgicas a reforzar, por lo que con el arribo del alemán considera que el trabajo aún está incompleto. Por ello, estos últimos días serán claves para saber si finalmente llega el último pedido del técnico catalán: Marcelo Brozović.

El croata ya tiene conocimiento del interés del Barça, sin embargo, su panorama no es tan sencillo como Gündogan, quien llegó como agente libre tras no renovar su contrato con el Manchester City. Según ha informado La Gazzetta dello Sport, el volante de 30 años todavía no le ha dado el “sí” a una propuesta del Al Nassr para darle más tiempo a los culés y así descartar todas las posibilidades respecto a su futuro.

La citada fuente señala que Brozović quiere marcharse al cuadro dirigido por Xavi, pero tampoco va a arriesgarse a tomar una decisión apresurada sin tener en claro que están en la capacidad económica de negociar con el Inter de Milán –donde tiene contrato hasta junio del 2026–. Lo cierto es que, si bien todavía no hay un monto real sobre la mesa, los catalanes son conscientes que no podrán ofrecer un monto que signifique un desbalance en sus arcas.

En Italia consideran que Brozović todavía quiere seguir compitiendo al máximo nivel, especialmente después de haber sido clave para que los ‘Nerazzurri’ llegasen a la última final de la Champions League, donde estuvieron cerca de vencer al Manchester City. Esta semana será muy importante para ambas partes, pues en Arabia Saudita tampoco van a esperar demasiado.

Ya en enero el FC Barcelona intentó hacer un canje entre él y Frank Kessié, sin embargo, nunca hubo un diálogo abierto con el Inter de Milán y las negociaciones nunca prosperaron. Lo cierto que, por más que en este mercado el contexto es diferente, la realidad económica del club de la Ciudad Condal invita a creer que tampoco será sencillo hacerse con sus servicios.





¿Cuáles son las pretensiones económicas de Brozović?

La Gazzetta dello Sport agrega que Marcelo Brozović espera que el FC Barcelona pueda proponerle un contrato, no solo que convenza al Inter de Milán de venderlo, sino también que le dé seguridad a su futuro. De esa manera, el croata tiene en mente un vínculo por dos temporadas con la opción de extenderla una más, tal como sucedió recientemente con Ilkay Gündogan.

Por otro lado, en lo que respecta a su salario, no debería bajar de los 7 millones de euros anuales. Dicho esto, en el Barça están a la espera de que puedan realizar alguna venta en los días que vienen y así saber si cuentan con el margen de maniobra suficiente para negociar con el cuadro dirigido por Simone Inzaghi. El tiempo apremia y Xavi también está contando las horas para saber cuál será el mediocampo que tendrá para afrontar la temporada que se avecina.





