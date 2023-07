Una buena noticia llegó este miércoles a las oficinas del FC Barcelona. Luego de darse a conocer la sanción de la FIFA a Al-Nassr, la cual le impide poder fichar por las próximas tres ventanas de mercado por una vieja deuda con el Leicester City, la escuadra culé ha vuelto a poner a Marcelo Brozovic entre sus planes. Y es que si bien el mediocampista croata se comprometió con el conjunto árabe hasta 2026, su inscripción corre peligro.

Según la información brindada por MundoDeportivo, todo este conflicto inició en el año 2018, cuando Al-Nassr se hizo con los servicios del nigeriano Ahmed Musa, procedente del Leicester City, por una suma de 15 millones de euros. No obstante, en octubre de 2021, la FIFA sancionó al elenco árabe a causa de que no pagaron al club inglés una cifra que oscilaba entre los 460 mil euros, más los intereses correspondientes a las bonificaciones. Ante ello, el máximo ente del fútbol mundial amenazó al cuadro asiático, el mismo que hasta el día de hoy no pagó la deuda pendiente.

Pese a que la cantidad adeudada no es excesiva para el equipo que tiene entre sus filas a Cristiano Ronaldo, la FIFA espera que cumpla con sus obligaciones y realice el pago a los ‘Zorros’. Pero, la institución árabe se mantiene firme en su postura y asegura que dicha deuda es anterior a su absorción por parte del Fondo de Inversión Pública (PIF).

Con este escenario, el FC Barcelona, que ya se había retirado de la puja por Brozovic, a raíz de su compromiso con Al-Nassr, volvió a tener esperanzas. Y es que si el club asiático no cumple con el pago exigido por la FIFA, se le prohibirá fichar durante tres ventanas de mercado, iniciando por la actual.





Brozovic no es el único

El Barcelona está decidido a adquirir los servicios de Bernardo Silva, mediocampista del Manchester City. Xavi Hernández continúa insistiendo en fortalecer el centro del campo con un jugador hábil en los pases interiores, junto con un pivote defensivo, y el portugués es su principal objetivo, según informes de medios españoles, este miércoles 12 de julio.

Los catalanes siguen buscando reforzar su plantilla con talento de primer nivel. En las altas esferas del Camp Nou son conscientes del desafío que representa llevarse a Silva, pero confían en que cuentan con argumentos suficientes para intentar, al menos, cumplir con la solicitud de su DT y explorar todas las posibilidades de fichar al mencionado futbolista.

“Xavi dice que iremos a por la Champions y que casi será obligatoria si reforzamos el equipo con un par de piezas. (...) (Le faltan) dos centrocampistas y un lateral”, dijo el mandamás. De otro lado, Mundo Deportivo, por medio de sus fuentes, ha podido saber que uno de los elementos requeridos es Bernardo Silva.





