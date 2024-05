Con la continuidad de Xavi Hernández confirmada, el FC Barcelona se viene preparando para lo que será la planificación de la próxima temporada y el tema económico será difícil de evitar en cada reunión que se dé en la interna azulgrana. En ese sentido, en los altos mandos de la institución catalana no pueden equivocarse en cada pasó que den en la elección de los nombres que podrían sumarse al plantel de cara a la campaña que se avecina. Así pues, según informan desde España, un viejo conocido entró en carpeta y la ilusión está latente: Marco Verratti.

El mediocampista francés actualmente milita en el Al Arabi de la Qatar Star League, adonde llegó luego de disputar once temporadas con el París Saint Germain. Según dio a conocer Mundo Deportivo este jueves, su currículum llegó a los despachos del club y fue ofrecido como una alternativa para potenciar la volante de Xavi. Obviamente, de concretarse el diálogo directo con el club qatarí, no será una movida sencilla.

Esta no sería la primera que el FC Barcelona tiene contacto cercano con Marco Verratti, puesto que el año pasado estuvieron fuertemente interesados en contar con sus servicios. Lamentablemente el PSG fue muy estricto en cuanto a su próximo destino y puso miles de trabas para que se fuera a un posible rival directo en la Champions League, por lo que finalmente terminó armando sus maletas para irse al fútbol del Medio Oriente.

El volante italiano encajaría bien si Xavi le encuentra una posición adecuada para que pueda explotar todas sus características. Tal como señala la citada fuente, si bien su nombre no está dentro de las prioridades del club, él no vería con malos ojos pegar la vuelta al balompié europeo. Por más que el Barça no esté viviendo sus mejores días, le podría parecer atractivo ser uno de los líderes de esta última oportunidad que tendrá el entrenador catalán de triunfar en el equipo de sus amores.

Por otro lado, si después de todo este análisis los directivos del FC Barcelona deciden decantarse por Marco Verratti, este también tendría que hacer un esfuerzo desde el plano económico. Si consideramos la ficha que en su momento tuvo en el PSG, podemos deducir que no es un futbolista barato, algo que iría en contra de los intereses económicos de los azulgranas. Así pues, el nacido en Pescara también tendrá que poner de su parte sí o sí.

Veremos si finalmente esto que menciona Mundo Deportivo se concreta, pues ya sabemos que cualquier negociación alrededor del cuadro culé es una moneda al aire por el desbalance que hay en caja. Lo cierro es que, viendo cómo está terminando esta temporada, sin título alguno y con la posibilidad de ver al Real Madrid levantar el doblete, un elemento como Marco Verratti le daría otro plus de calidad al plantel de Xavi, muy trastocado año a año y que necesita repotenciarse.

Marco Verratti llegó a Al Arabi luego de jugar once temporadas en el PSG. (Foto: Al Arabi)





¿Qué se le viene al Barcelona?

Luego de vencer por 4-2 al Valencia, Barcelona volverá a tener actividad este mismo fin de semana cuando visite al Girona por la trigésima cuarta jornada de LaLiga 2023-24. Dicho compromiso está programado para el sábado 4 de mayo desde 11:30 a.m., se disputará en el Estadio Montilivi y será transmitido en exclusiva por la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de su versión de streaming a través de la plataforma de Star Plus.

A falta de cinco fechas para que finalice la presente temporada liguera en España, los culés tienen mínimas chances –casi utópicas– de remontar la historia y arrebatarle el liderato al Real Madrid. La derrota en el clásico hace un par de semanas fue clave y todo está encaminado para que sea una campaña con las manos vacías para los de Xavi. Más allá de eso, los directivos de la institución azulgrana decidieron hace poco recular en la salida del nacido en Tarrasa, pues este respetará su contrato hasta junio del 2025.





