Si bien es cierto, Martin Braithwaite es uno de los claros ejemplos de futbolistas que lo dejan todo el campo. Su actitud y compromiso siempre se han evidenciado cuando entra al terreno de juego, consciente de sus limitaciones técnicas, es imposible reprocharlo. El delantero del FC Barcelona se esfuerza y se exige al máximo, mostrando su gran ética de trabajo. Sin embargo, para encontrar la causa de esa virtud de esfuerzo, hay que regresar al pasado, exactamente a la infancia del futbolista, donde vivió momentos realmente difíciles, tal y como él mismo confirmó.

El actual jugador del cuadro culé fue uno de los protagonistas de un documental creado por ‘433′ y ‘Lucky Mental’, donde habló sobre episodios vividos durante su infancia, recordando momentos que le marcaron y le hicieron ser el jugador que es hoy en día. Exactamente, estos episodios estuvieron relacionados con el padre del danés, que en según el delantero “fue demasiado duro cuando era niño”.

No obstante, el propio padre del futbolista también aparece en un momento del video en el que también confirma la dureza con la que trataba al joven: “Cuando él jugaba al fútbol contra mí, yo nunca se lo puse fácil. Siempre hice que trabajara para ello. Siempre le presionaba hasta el límite. “Cuando él jugaba mal yo no solía decirle: ‘Oh, tendrás más suerte la próxima vez’. No, lo hiciste mal”, señaló.

Eso sí, el relato más desgarrador del ariete danés llegó cuando rememoró su infancia: “Mi padre... lo he dicho muchas veces. Fue muy duro conmigo cuando era niño. Y como era un niño era muy complicado para mí. Yo no entendía el por qué, porque cuando tu padre es muy duro contigo empiezas a pensar y a hacerte preguntas como: ¿realmente mi padre me quiere?”, aseveró.

Su presente en el FC Barcelona

Como bien sabemos, el internacional danés fue operado a mediados de septiembre de una lesión femoropatelar de su rodilla izquierda, luego de que el tratamiento conservador no funcionase. Pese a ello, se espera que el futbolista se reincorpore a los entrenamientos en unas semanas.

Es necesario mencionar que Braithwaite no es el único jugador lesionado en el elenco blaugrana, ya que actualmente Ansu Fati, Pedri, Sergi Roberto, Memphis Depay y ahora Sergiño Dest, también se encuentran en la ‘enfermería culé’. Asimismo, esperan poder incorporar a Dani Alves en enero, otro lateral con quien tampoco ha podido contar Xavi Hernández.





