El PSG no solo sigue sin ser ese equipo ‘galáctico’ que propios y extraños pensaron que sería con sus incorporaciones esta temporada. También sigue sin ser un equipo como tal y ahora ya no le alcanza con los chispazos de sus figuras. El miércoles, sin Mbappé por sanción y Neymar por lesión, Lionel Messi y compañía no pasaron del empate frente al Lorient, uno de los colistas de la Ligue 1. Y para colmo, Sergio Ramos vio su primera tarjeta roja en apenas cuatro minutos. Los excapitanes del Barcelona y Real Madrid, son los principales señalados por la prensa.

Ramos, que entró en el segundo tiempo del partido, vio amarillas en el minuto 81 y 85 y tuvo que irse al vestuario, cuando el PSG aún iba debajo en el marcador. Los principales medios galos no ha tenido piedad con el defensor español.

“Cuando no está lesionado, está suspendido”, señala ‘RMC Sport’, mientras que ‘Le Parisien’ lo marca en el titular de la crónica: “Sergio Ramos descarrila”.

Añadiendo que: “Ser capaz de jugar un segundo partido consecutivo no fue motivo suficiente para alegrarse: al no poder hacer valer su currículum para frenar a los rivales, fue expulsado por primera vez en París. Su primera parte de temporada es para olvidar”.

Aunque el palo más duro para el camero llegó de parte de ‘L’Équipe’, que subrayó que el defensa cree que aún está en España. “Ramos intentó darle verticalidad a los ataques del PSG. No renunció, pero pensó todavía que estaba siendo arbitrado como en el Real Madrid, siendo advertido en dos ocasiones (minuto 81 y minuto 85), lo que le valió la expulsión”.

Messi tampoco se salva

Messi era el encargado de liderar al PSG pero recibió algunas críticas como la del L’Équipe que catalogó su actuación de un 7 tras suspender en los tres anteriores encuentros. “Fue el catalizador del juego del equipo. Repartió algunas asistencias y se encargó de bajar a la medular para organizar. Aunque otra vez remató a la madera, y van seis veces esta temporada”, señalaba la edición escrita del medio.

‘Le Parisien’ se mostró bastante más crítico con Messi y apuntó que “lo que no ha cambiado es el rendimiento del séptuple Balón de Oro, que no pudiendo poner la Ligue 1 a sus pies mandó su sexto remate al poste de la temporada”.

Por su parte, ‘Le Monde’ también se muestra crítico y duro al valorar el rendimiento de Leo: “A Messi lo conocía la Ligue 1 antes de su llegada al PSG. Pero no el Messi que pisa el césped desde septiembre entre dos viajes a Argentina para atender compromisos de su selección. Un gol y cinco asistencias en diez partidos es poco para un séptuple Balón de Oro. Messi se busca sobre el terreno y el PSG busca al Messi del FC Barcelona”.





