Martin Odegaard, futbolista del Real Madrid, se despidió esta mañana del Arsenal, equipo al cual defendió los últimos seis meses. El jugador utilizó sus redes sociales para agradecer al elenco inglés, que lo acogió en el pasado mercado invernal tras no contar con muchos minutos en la institución blanca.

“Mi tiempo en el Arsenal siempre tendrá un hueco en mi corazón. Le quiero dar las gracias a todo el mundo en club por cómo me han hecho sentir parte de la familia desde el primer día. Muchas gracias a los aficionados también, porque aunque no hayáis estado en el estadio os he sentido todo el tiempo”, mencionó.

Estas fueron las palabras de despedida de Martin Odegaard al Arsenal. (Foto: Captura Instagram)

Además, Odegaard recalcó la ayuda que recibió por parte de Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, y a todos sus compañeros a quienes recordará con mucho cariño por todo lo vivido en el Emirates. “Los echaré de menos”, dijo.

Como bien sabemos, el noruego llegó a Inglaterra en enero y desde ese entonces disputó 20 partido en total, entre Premier League y Europa League. Marcó dos goles y asistió en dos ocasiones en los 1.290 minutos de fútbol que tuvo como jugador ‘gunner’.

Ahora, se pondrá bajo las órdenes de Carlo Ancelotti pasado mañana, 5 de julio, fecha en la que todos los futbolistas que no han acudido a torneos con sus países, se tendrán que incorporar a la pretemporada blanca.

El Santiago Bernabéu está pronto a abrir sus puertas

El Real Madrid podría volver a actuar como local en el Santiago Bernabéu los próximos 11 o 12 de septiembre, una vez conocido este miércoles el calendario para la temporada 2021-2022 de LaLiga Santander para el que el conjunto blanco pidió disputar las tres primeras jornadas fuera de casa para seguir avanzando en la remodelación de su estadio.

Tras visitar a Alavés, Levante y Betis, el sorteo ha dictaminado que el Celta de Vigo sea el rival del equipo ahora dirigido por Carlo Ancelotti en la cuarta fecha de competición, tras el primer parón de selecciones.

Con el día aún por concretar, sería el sábado 11 o domingo 12 de septiembre, supondría el primer encuentro en el Bernabéu desde el 1 de marzo de 2020 en el que se impuso al Barcelona (2-0) con goles de Vinicius Junior y Mariano Díaz.

Con información de EFE.





