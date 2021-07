José Mourinho se ha caracterizado por ser un entrenador controversial. Sin embargo, si hay algo que siempre se rescata es su sinceridad. Aunque ser frontal la ha traído muchas veces más de un problema. Muchos conocemos ese personaje que el portugués se ha encargado de construir a lo largo de su carrera, pero muy pocos saben lo que vive día a día en su faceta desde un banquillo.

El flamante entrenador del AS Roma dedicó su columna en The Sun a Gareth Southgate (DT de Inglaterra) y aprovechó para contar lo que demanda ser un estratega en la élite del fútbol.

“Te conviertes en un animal solitario. No socializas, no caminas por la calle, no compras, no lees nada, no ves televisión, no pones la radio deportiva en el coche. Tienes dos teléfonos. Uno lo desconectas en estos momentos. El que mantienes encendido es sólo para tu familia y amigos, los que no van a hablar contigo de fútbol”, explicó.

“Un tipo que pasea a su perro te dirá: ‘Vamos, elige a este jugador’. Vas a la gasolinera y alguien te dice: ‘Toca este o el otro’, y piensas: ‘Déjame en paz’”, añadió The Special One.

El popular ' Mou’ trató de explicar lo complicado que es ser un entrenador de clubes, destacando que los seleccionadores viven un poco más de paz dentro de sus vidas. También se animó a elogiar el excelente trabajo Southgate al mando de los ‘Tres Leones’.

“La selección nacional es el escenario perfecto porque estás en una burbuja de fútbol, ni siquiera estoy hablando de Covid, están juntos en el mismo hotel, no van a restaurantes ni a conocer gente. Es el mejor entorno para cerrar la puerta al mundo exterior. Luego, después del partido, tienes que enfrentarte al mundo y puedes ser un genio o un idiota, ese es el poder del fútbol”, sostuvo.

“Gareth tuvo el coraje de hacer lo que consideró mejor con la selección de su equipo contra Alemania y dio sus frutos . Está demostrando personalidad, capacidad para lidiar con toda esta presión en el equipo de Inglaterra”, finalizó.









Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO