El futuro de Kylian Mbappé está pronto a decidirse. El PSG no quiere dejarlo ir, al menos no esta temporada, pese a que el propio jugador ha manifestado ya su deseo por salir de París rumbo al Bernabéu, según información de la prensa española y francesa. Mientras tanto, en la previa del duelo del Real Madrid vs Levante por la Liga Santander se ha dejado notar la presencia del futbolista galo.

A través de las redes sociales, el Real Madrid compartió una foto del arribo del primer equipo, con Carlo Ancelotti a la cabeza, pero sin advertir de una camiseta del PSG de Mbappé que se lucía en la bienvenida al cuadro ‘blanco’.

(Foto: Real Madrid)

La cuerda empieza a tensarse en estos últimos días, con el mercado de fichajes a puertas de cerrarse el próximo 31 de agosto, y con Florentino Pérez metiendo toda la carne al asador. Incluso se habla de una oferta de 200 millones de euros.

“El Madrid le va a dar la mitad que el PSG y él quiere jugar en el Madrid. El otro día estuve comiendo con una persona en el Madrid y me dijeron que si tenían que pagar 170 millones si hace falta o incluso 200″, dijo Tomás Roncero, director del diario ‘As’, en la ‘Cadena Ser’.

Real Madrid vs Levante: la previa del partido

Un nuevo Real Madrid de Carlo Ancelotti deben reafirmarse ante uno de los equipos que más ha sabido hacerle sufrir en las temporadas más recientes, el Levante. Carletto confía en su jugador estrella, Eden Hazard, que se encuentra más afilado y sin la lesión de tobillo en su cabeza.

El Levante le ha ganado al equipo blanco un partido en cada una de las tres últimas campañas. Primera prueba de fuego a un conjunto que no podrá contar con Luka Modric.

El problema de las lesiones. Poner freno a las numerosas bajas por malestares musculares con las que el Real Madrid batió un récord negativo el pasado curso era uno de los objetivos con los cambios realizados en el cuerpo técnico. Sin embargo, el inicio de temporada no cambia, de momento, el panorama.

