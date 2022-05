El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, justificó la renovación del delantero francés Kylian Mbappé por el París Saint-Germain, y el frustrado fichaje por el Real Madrid, porque, según él, “poderoso caballero es don dinero”.

“Que me preguntes si iba a fichar por el Real Madrid me duele. Poderoso caballero es don dinero. No lo he seguido de cerca. De eso a llorar y pegarse un tiro en la cabeza hay una diferencia. Preguntar a LaLiga por qué presenta una denuncia, sus razones tendrá”, señaló el máximo responsable colchonero.

Desmintió a Suárez

Sobre la salida de Luis Suárez, aclaró que no fue “así” como lo contó el uruguayo, que dijo que se enteró un día antes del partido ante el Sevilla por el departamento de Comunicación, pero elogió su paso por el club. “Luis Suárez ha sido un magnífico jugador en el Atlético de Madrid. Ha tenido dos temporadas magníficas, la primera en la que salió campeón de Liga, y es muy querido y admirado en el Atlético. Es una persona que cuando se marche dentro de un mes tendrá su merecido homenaje. No he hablado con él porque no está en Madrid”, apuntó.

Morata y los fichajes

El dirigente insistió en que la llegada de Álvaro Morata “depende de la situación que tenga con la Juventus, si lo quiere o no” y que aún no les han comunicado “nada”, mientras que Antoine Griezmann “se queda”. “Tiene su contrato y lo cumplirá”, zanjó.

“Lodi y Carrasco son buenos jugadores e interesarán a muchos. Tienen contrato con el Atlético de Madrid y en nuestro equipo o lo cumple o vienen con la cláusula y se marcha”, advirtió ante posibles ofertas del Newcastle por ambos futbolistas.

“Creo que tenemos una magnífica plantilla y ya veremos lo que nos hace falta para la próxima temporada”, replicó ante posibles fichajes, asegurando que “no ha habido contactos” por Carlos Soler y José Luis Gayà. “Todos los buenos jugadores españoles e internacionales que nos hagan falta siempre nos interesa”, admitió. .

“Siempre digo que para el Atlético una buena temporada es acabar entre los tres primeros, hacer un buen papel en la Champions y llegar lo máximo que podamos en Copa. Creo que hemos cumplido todos los objetivos, con altibajos como todos los equipos, y yo le pondría de nota entre un 7 y un 8, tirando a un 8″, opinó Cerezo de la temporada rojiblanco.

Finalmente, preguntado por la final de la Champions League entre el Real Madrid y el Liverpool, se mostró bromista. “No puedo ir a París, aunque estoy invitado. Me quedará en casa viendo ‘París bien vale una moza’”, apuntó sonriente. “Me es indiferente quien gane, pero si realmente para tener fuerza en la Champions es un equipo español, que lo sea”, añadió posteriormente en tono más serio.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.