''Florentino tiene que comprar a Mbappé a ojo cerrado'': el mensaje de una voz autorizada del Real Madrid

Si pudiera recomendar un jugador a Florentino Pérez para la próxima temporada, el exjugador chileno del Real Madrid , Iván Zamorano, ficharía "a ojo cerrado" al delantero francés Kylian Mbappé. "Por supuesto que tiene que comprar a Mbappé a ojo cerrado", declaró en una entrevista con EFE en Río de Janeiro el goleador de la liga española en la temporada 1994-1995 con el club merengue.



"Creo que es el jugador que el Real necesita para marcar diferencias. Creo que daría cualquier cosa para que Mbappé el próximo año pudiera jugar en el Real" , enfatizó 'Bam Bam' durante un encuentro en el 'Espacio , una suerte de embajada que la Conmebol ha establecido en la emblemática playa carioca de Copacabana durante la Copa América.



El exfutbolista, que el 18 de enero cumplió 52 años, elogió "el cambio radical" que Zinedine Zidane ha dado a la plantilla del Real Madrid de cara a la próxima temporada y elogió las nuevas contrataciones; el defensa francés Ferland Mendy, el creativo belga Eden Hazard y el delantero serbio Luka Jovic.



Zamorano, quien con la selección chilena jugó 69 partidos y marcó 34 goles, declaró que "el Real Madrid no puede pasar otro año sin ganar absolutamente nada", y confió en que no se vuelvan a repetir los errores que se produjeron desde la partida de Cristiano Ronaldo.



"El año pasado se fue un jugador que nos entregaba 50-60 goles por temporada y no se contrató absolutamente a nadie . Yo creo que este año se dieron cuenta y con los que están llegando: Jovic, Hazard, Rodrygo, Mendy creo que podemos hacer un gran equipo para competirle de igual a igual a cualquiera", puntualizó el histórico jugador chileno.

