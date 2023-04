Hace unas semanas, Kylian Mbappé declaró ante la televisión francesa que sueña con ganar la Champions League vistiendo la camiseta del Paris Saint-Germain. Sin embargo, las palabras del delantero galo serían solo de la boca para afuera, ya que todo hace indicar que no ha renunciado a la idea de jugar en el Real Madrid a partir de la próxima temporada. A pesar de que le queda un año de contrato con el PSG, el prodigio de Bondy ya quiere mudarse al Santiago Bernabéu y en las últimas horas ha dado un paso gigante para lograrlo.

Según prensa española, ‘Kiki’ ha hablado con el presidente Florentino Pérez para disculparse por su frustrada llegada al Real Madrid en mayo del año pasado cuando ya tenía todo acordado de palabra. Asimismo, le prometió que fichará por el cuadro español y hasta fecha de desembarco ha puesto.

“Me consta que ha habido una disculpa personal de Mbappé con Florentino. A partir de ahí, el Real Madrid no se mueve en este asunto porque no tiene nada que negociar con el PSG. Lo probó en 2021 y no fue una experiencia agradable. Lo que le ha dicho el club a Mbappé es que no va a hacer ningún movimiento”, dijo Ramón Álvarez de Mon en su canal de YouTube.

En la misma línea, el periodista señaló que Mbappé le dijo al presidente del Real Madrid que hará los esfuerzos para que el PSG lo venda en el mercado de fichajes de verano. Si no lo logra, Kylian esperará hasta enero de 2024 para firmar un precontrato con los ‘Vikingos’. Por esa fecha, el galo tendrá libertad para negociar con cualquier club al quedarle menos de seis meses de contrato.

“Mbappé le ha prometido a Florentino Pérez traer ese compromiso por parte del PSG de venderle el próximo verano. Sería a finales de mayo o principios de junio. De no conseguir esa cifra para 2023 en un único plazo, se comprometería a firmar su nuevo contrato con el Real Madrid en enero de 2024 incluso. Es tal el convencimiento que muestra Mbappé que se compromete a todo para intentar fichar por el Real Madrid este verano. Si no se puede, firmaría en enero”, dijo Álvarez de Mon.

