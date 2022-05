Kylian Mbappé se queda en el Paris Saint-Germain. Lo que a inicios de año sonaba absurdo, ha terminado por convertirse en realidad. A falta de anuncio oficial, el delantero nacido en Bondy hace 23 años renovará con el PSG el contrato que termina el 30 de junio de 2022. Así lo han dado a conocer los prestigiosos medios españoles Marca y Tiempo de Juego, que agregan que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ya conoce la decisión del ‘7′ de ‘Les Parisiens’ de cara al mercado de fichajes de verano.

A pesar de que Mbappé le dio su palabra al Real Madrid, de que llegaría al final de su contrato, en calidad de agente libre, ‘Donatello’ ha pensado mejor las cosas y quiere renovar con el PSG por las próximas temporadas para seguir jugando al lado de Lionel Messi, Neymar y otras estrellas.

El internacional con Francia ya ha comunicado su decisión al presidente Florentino Pérez. La oferta de los ‘Vikingos’ era tan seductora como la del PSG, sin embargo, Kylian se ha decantado por seguir jugando en el Parque de los Príncipes por el hecho de que se convertirá en el dueño absoluto del nuevo proyecto.

En tanto, prensa francesa asegura que el jugador ha dado su acuerdo en una reunión al más alto nivel con los propietarios cataríes de la entidad francesa. Precisa que las negociaciones se han alargado hasta este mismo sábado y que el contrato, que es de tres temporadas suplementarias, todavía no está firmado.

El diario Marca recuerda que no se trata de la primera vez que Mbappé rechaza al Real Madrid. En su etapa como jugador del AS Mónaco, el francés no quiso recalar en el Santiago Bernabéu y sí en el Parque de los Príncipes. Como en 2017, la decisión del futbolista ha dolido a los hinchas del cuadro merengue.

De forzar su salida a renovar contrato

En 2021, el atacante pidió salir al Real Madrid, que ha asegurado en muchas ocasiones que es el club de sus sueños. Pero los propietarios cataríes del PSG rechazaron una oferta de 180 millones de euros procedente del Bernabéu y le obligaron a jugar una temporada más a orillas del Sena, con la esperanza de convencerle de renovar.

En ese periodo, pusieron sobre la mesa una millonaria oferta para convertirle en el centro de su proyecto para los próximos años, por delante de otras estrellas como Lionel Messi o Neymar. Además, el de Bondy tendrá participación directa en la toma de decisiones importantes, como la elección del director deportivo y entrenador.





