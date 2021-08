Podría ser que el fichaje de Kylian Mbappé no esté del todo perdido para el Real Madrid. Pese a que el de Bondy no llegaría esta temporada a Valdebebas para cumplir su año que le queda en el PSG, desde la propia interna del club ‘blanco’ han desvelado el que podría ser el segundo ‘bombazo’ del mercado de fichajes tras el de Messi al PSG. Toni Kroos, en su podcast, ha adelantado información con alusión, precisamente, sobre Leo y el delantero francés.

“Quizás el traspaso tenga algo de bueno porque nuestro mayor competidor ha perdido a su mejor jugador. Además, todo este asunto de Messi no es ciertamente una desventaja para nosotros...”, dice Kroos.

Y aunque sin revelar nombres ni aludir directamente a nadie, el alemán luego ha soltado el ‘bombazo’ y añade: “Y tal vez salgan aún más cosas buenas como resultado. Tal vez un jugador de París se una a nosotros...”.

No es la primera vez que Kroos se refiere al de Bondy y su posible fichaje por el Rea Madrid. Ya en otra ocasión también le dejó un ‘guiño’. “¿Mbappé? Es el jugador más interesante del mercado y no es precisamente barato. Prefiero hablar de traspasos que ya se han completado, pero, como el Real Madrid siempre quiere a los mejores, no me sorprendería”.

Cristiano antes que Messi

El alemán, que compartió vestuario con Cristiano Ronaldo entre 2014 y 2019, si bien no se pronunció directamente sobre la carta que envió el portugués el martes, sí lo elogió y lo puso por delante que Lionel Messi como el mejor de la historia.

“De mi época, es Cristiano. Por supuesto que soy parcial, porque jugó un papel decisivo en la conquista de muchos títulos”, asegura.

“No solo éramos compañeros de equipo, sino también vecinos en el vestuario y en privado. Vivía al lado de mi casa. Fue impresionante ver lo perfeccionista que es. Por eso está fuera de mi alcance nombrar a Messi”.

