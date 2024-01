Inició 2024 y también un nuevo mercado de fichajes en el fútbol europeo. Desde hoy, Kylian Mbappé, astro del PSG y uno de los mejores jugadores del mundo, es libre de negociar y firmar con el club que desee (su contrato acaba en junio). Esto significa que comienza un nuevo capítulo del culebrón entre el Real Madrid y ‘Kiki’. Según informan los medios españoles, este año es la última oportunidad de que el francés se pueda vestir de ‘blanco’. El ‘Rey de Europa’ se comunicará con él y en los próximos días le enviará una oferta formal. Ahora sí, se viene el final de la novela más polémica de los últimos años.

La directiva madridista tiene clara su postura: hará su mejor esfuerzo para convencer a ‘Donatello’, pero si no recibe respuesta, se alejará de la competencia y no volverá a presentar una propuesta. No hay dramatismo si el galo no quiere jugar en el Santiago Bernabéu. Eso sí, hay tanta seriedad que incluso ha marcado una fecha límite: lunes 15 de enero es el día en que, como máximo, el goleador deberá contestar.

El primer paso de la ‘Casa Blanca’ es avisar al París Saint-Germain que iniciará conversaciones con Mbappé, debido a que así lo dicta el artículo 18 del Reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores. Luego, se comunicará con Fayza Lamari, madre y representante del campeón del mundo. Y después llega el paso más importante: enviará los documentos necesarios para firmar al jugador de 25 años.

Kylian tendrá dos semanas para pensar su decisión, enviar una contraoferta si fuese una cuestión de números y decir “sí” o “no”. Si no hay respuesta o no se llega a un acuerdo, el Real Madrid comenzará a buscar opciones de delantero en otros clubes. Hay que tener en cuenta que, si el francés pide tiempo, todavía no hay una postura clara en el club español. Lo que sí quieren evitar es que corra el tiempo sin garantías y con la posibilidad de volver a quedar en nada.

Responda el 15 de enero o unos días después, en la ‘Casa Blanca’ están convencidos de que esta es la última oportunidad de ‘Kiki’ de llegar al club más ganador de España. Si no hay acuerdo, su tren se habrá escapado. Todo está en las manos de Mbappé. En Francia confían en que renovará su contrato con el PSG, ya que aseguran que es feliz en París, pero otros medios mencionan que no está de acuerdo con el proyecto del cuadro parisino. Hay mucha incertidumbre.





¿Cuántos goles hizo Mbappé en el 2023?

El delantero del PSG ha marcado un total de 52 goles en 2023 tomando en cuenta todas las competiciones a nivel de clubes y selección nacional. En el ranking de goleadores anuales, el exjugador del AS Mónaco quedó en segundo lugar, a solo dos de las 54 anotaciones de Cristiano Ronaldo (Al Nassr).

¿En cuánto está valorizado Mbappé?

Según Transfermarkt, portal alemán especializado en la tasación de futbolistas, Kylian Mbappé, nacido el 20 de diciembre de 1998, se encuentra valorizado en 180 millones de euros. El también internacional con Francia, con pasado en el AS Mónaco, puede actuar como centrodelantero o extremo por las bandas.





