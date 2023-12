Inicia un nuevo año, una nueva oportunidad para disfrutar del fútbol. En este 2024, los partidos no cesan, al menos en algunas ligas internacionales. Como recordamos, a mediados de diciembre, varias ligas en el mundo hicieron una pausa en sus actividades, mientras que otras, para la alegría de sus seguidores, continuaron con sus encuentros. Por ejemplo, en la Premier League, LaLiga y Championship, la pelota no dejará de rodar a pesar de las festividades. Si no tienes planes para este lunes 1 y martes 2 de enero, te compartimos el cronograma de encuentros y los canales que los transmitirán. ¡No te lo pierdas!

Después del receso festivo, el mundo futbolístico da inicio al año 2024. Aunque las principales ligas como la Ligue 1, Bundesliga y Serie A aún se encuentran en pausa, esto implica que deberás esperar un poco más para disfrutar de esos emocionantes encuentros donde la pasión y los goles son una constante. No obstante, la buena noticia es que aún hay ligas en actividad.

En el caso de la Premier League, el lunes brindará un emocionante enfrentamiento entre Liverpool y Newcastle para inaugurar el nuevo año. Además, en la Concachampions, más de diez partidos están programados. De igual manera, el martes 2 de enero, la acción futbolística continúa en el viejo continente.

La liga inglesa reafirma que no hay pretextos para detener los goles, ya que West Ham y Brighton se verán las caras nuevamente. Esta misma dinámica se refleja en LaLiga, que presentará dos duelos apasionantes el martes: Getafe vs. Rayo Vallecano y Real Sociedad vs. Alavés.





Premier League: partidos del lunes 1 y martes 2 de enero

Lunes 1 de enero

Liverpool vs. Newcastle | 3:00 p.m. vía ESPN y STAR Plus.

Martes 2 de enero

West Ham vs. Brighton | 2:30 p.m. vía ESPN, STAR PLus y Paramount+





Championship: partidos del lunes 1

Sunderland vs Preston North End | 7:30 a.m. vía Star+, Fox Sports

Blackburn Rovers vs Rotherham United | 10:00 a.m.

Bristol City vs Millwall | 10:00 a.m.

Leeds United vs Birmingham City | 10:00 a.m.

Leicester City vs Huddersfield Town | 10:00 a.m.

Middlesbrough vs Coventry City | 10:00 a.m.

Norwich City vs Southampton | 10:00 a.m.

Plymouth Argyle vs Watford | 10:00 a.m. vía Star+

Queens Park Rangers vs Cardiff City | 10:00 a.m.

Stoke City vs Ipswich Town | 10:00 a.m.

Swansea City vs West Bromwich Albion | 10:00 a.m.

Sheffield Wednesday vs Hull City | 12:45 p.m. vía Star+, ESPN





LaLiga: partidos del martes 2 de enero

Getafe vs. Rayo Vallecano | 11:00 a.m. vía DGO, DSports, LaLiga TV y Movistar.

Real Sociedad vs. Alavés | 1:15 p.m. vía ESPN y STAR Plus.





