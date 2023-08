En 2017, Neymar dejó el Fútbol Club Barcelona para unirse al Paris Saint-Germain en un traspaso récord en la historia del fútbol. Exactamente, fueron 222 millones de euros los que el PSG pagó para llevarse al delantero brasileño al Parque de los Príncipes. Para muchos, fue un traspaso sorpresivo. Para ‘Ney’, la consecuencia de lo vivido en un partido de Champions League unos meses atrás. Por muchos goles que marcara y por muy feliz que hiciera a la hinchada azulgrana, esta, ni la prensa, nunca lo vería con los mismos ojos que a Lionel Messi.

Se trata del encuentro en que el Barça le ganó 6-1 a PSG en los octavos de final de la Liga de Campeones 2016-17. Según Andre Cury, el agente brasileño que llevó a Neymar a España y Francia, el poco reconocimiento que se le dio a su brillante actuación lo empujó a hacer maletas y desembarcar a las orillas del Sena.

“Creo que se fue por lo que pasó después del partido del 6 a 1 frente al PSG justamente. Neymar había ganado ese partido prácticamente solo y en las portadas del día siguiente el que salía era Lionel Messi. Tiene muy buena relación con Messi, eso sí. Él no quería competir con Leo porque le quiere mucho. Desde ahí todos sus amigos le decíamos que se iba a equivocar, que en dos meses iba a pedir volver, pero no vas a poder”, dijo Cury en entrevista con el diario español AS.

“Le hablé así: ‘Es como viajar en clase económica. Tú no sabes qué va a pasar. Porque cuando comenzó a jugar él viajaba en business. Es como viajar en clase económica saliendo desde Sao Paulo a Europa. Cuatro horas después estarás en mitad del océano con un niño llorando a tu lado, tu asiento no baja, la comida es una mierda... Llamarás a la azafata para pedir el cambio a business pagando y te dirá que no se puede’”, agregó el agente brasileño.

Neymar quería ser la estrella del Barcelona y salir de la sombra de Messi. El PSG le ofreció un contrato mucho más lucrativo y la oportunidad de ser la principal figura, lo que finalmente lo llevó a tomar la decisión de irse. Aunque no tardó arrepentirse.





¿Qué títulos ganó Neymar como jugador del FC Barcelona?





Durante su estadía en el club catalán, que abarcó desde la temporada 2013-2014 hasta la temporada 2016-2017, Neymar contribuyó significativamente a los éxitos del equipo y ayudó a formar un tridente de ataque formidable junto a Lionel Messi y Luis Suárez. A continuación, los títulos que ganó mientras fue Culer.

La Liga: 2014-2015, 2015-2016

Copa del Rey: 2014-2015, 2015-2016

UEFA Champions League: 2014-2015

Supercopa de España: 2013, 2016

Copa del Mundo de Clubes de la FIFA: 2015

Estos logros ayudaron a consolidar la reputación de Neymar como uno de los mejores jugadores del mundo y dejaron una huella imborrable en la historia del FC Barcelona.





