Lionel Messi está brillando en Estados Unidos con la camiseta del Inter Miami y Cristiano Ronaldo no quiere ser menos en esa disputa por ver quién es el mejor jugador del mundo. Aunque ya no se encuentra en sus mejores días, el ídolo portugués sigue demostrando que todavía tiene cuerda para rato. Como este domingo, que ha marcado un gran gol en el partido entre Al Nassr vs. Raja Casablanca, válido por los cuartos de final de la Copa de Campeones de Clubes Árabes.

En el encuentro disputado en el Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium de Abha (Arabia Saudita), Cristiano Ronaldo solo necesitó de 19 minutos para dejar su huella en el marcador anotando el gol del 1-0. Y todo comenzó con una buena jugada de Anderson Talisca, su mejor socio en el ataque.

El brasileño se lució con una acción personal antes de dejar a Cristiano Ronaldo con el espacio necesario para sacar el remate. El exgoleador del Manchester United, Real Madrid y Juventus demostró que no tiene perfil débil y con la zurda ejecutó un disparo imposible de atajar para el portero Anas Zniti.

Así las cosas, Cristiano Ronaldo ha marcado su tercer gol oficial de la temporada en menos de una semana. La buena racha del portugués empezó el lunes pasado con un tanto al Monastir y se prolongó el jueves con otra anotación frente a Zamalek. Todo esto por la Copa de Campeones de Clubes Árabes.





Cristiano Ronaldo no fue el único





Además del golazo que marcó Cristiano Ronaldo, Al Nassr encontró otro par de tantos gracias a Sultan Al Ghannam y Seko Fofana. Los defensores del cuadro de Riad anotaron el 2-1 y 3-1, respectivamente. El marcador no se volvió a mover más en el primer tiempo.

Cabe recordar que, de superar la etapa de cuartos de final de la Copa de Campeones de Clubes Árabes, Al Nassr enfrentará a mitad de semana a Al Shorta, que el último sábado venció por 4-2 a Al Sadd para la clasificación. Cristiano Ronaldo ya avisó que quiere este título.









