Lionel Messi no necesita un Balón de Oro ni el 'The Best' para demostrar que es el mejor del planeta. Tampoco tiene la necesidad que autoproclamarse "el mejor de la historia". Leo, el Gaudi del FC Barcelona, habla en la cancha. Tal como ha pasado este domingo ante el Real Betis en el Benito Villamarín.



En el partido de la fecha 20 de la Liga Santander, el crack del FC Barcelona marcó dos golazos al portero Adán y también dejó una jugada de la que todo el mundo está hablando. Se trata de una en la que se lleva a cuatro y termina sus amagues con una huacha.



La jugada ocurrió cuando el Barça ya ganaba 4-0. El argentino recibió de Semedo y lejos del área rival, sacó de quicio a los jugadores del Betis. Se fue de uno, de otro, dio media vuelta y para abrirse camino tiró una huacha imposible.



Con esta jugada de ensueño