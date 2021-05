Atlético de Madrid vs. Valladolid se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) en el partido de la jornada 38 de LaLiga Santander, este sábado 22 de mayo desde las 11:00 a.m. (horario peruano) en el estadio José Zorrilla. Sigue el minuto a minuto y las incidencias del partido por Depor, así como la transmisión por DIRECTV Sports para América Latina, SKY Sports en México, beIN Sports para Estados Unidos, y Movistar en España.

Los ‘Colchoneros’ dependen de sí mismos para coronar una larga temporada con el trofeo del campeonato doméstico. La victoria, sin importar el resultado que consiga Real Madrid, dará la undécima copa a los dirigidos por Diego Simeone.

Una derrota o un empate combinado con un éxito de la ‘Casa blanca’, terminará con las ilusiones de los albirrojos que se han pasado 24 jornadas seguidas como líderes. Posición ratificada con sus cinco triunfos en las últimas siete citas.

Aunque la semana pasada, Atlético de Madrid ya sufrió en casa contra Osasuna. Para susto de los madrileños, el cuadro visitante se adelantó con el 0-1 de Budimir, pero en la recta final Renan Lodi y Luis Suárez marcaron para remontar y quedarse con el 2-1 a favor

¿Dónde ver Atlético de Madrid vs. Valladolid por LaLiga?

DirecTV Sports es la señal habilitada para ver el partido de LaLiga que presentará al Atlético de Madrid con las bajas de Thomas Lemar, por lesión y tercer partido seguido, y Stefan Savic, por sanción por ciclo de cinco tarjetas amarillas.

Además, Simeone está pendiente de Kieran Trippier, quien no entrenó con normalidad durante la semana. Si el inglés no está en buenas condiciones será reemplazado por Mario Hermoso. Luego, el DT no tiene dudas para el once que tendrá al ‘Pistolero’ como ‘9’.

Por su lado, Valladolid buscará seguir en la máxima categoría. El cuadro blanquivioleta no depende de sí mismo, pues además de su triunfo, su permanencia exige que el Elche no gane al Athletic y que el Huesca ni siquiera empate con el Valencia.

El técnico Sergio González tiene las bajas de Roberto y Alcaraz, por sanción, y de Raúl Carnero, Orellana, Kodro y Bruno González, por lesión, más la duda de Javi Sánchez, por lo que todo apunta a que El Yamiq o Kiko Olivas y Joaquín serán los encargados de defender la zaga local.

También Janko apunta como titular, al igual que Olaza, Roque Mesa, Óscar Plano o Weissman. Toni Villa debería ocupar un lugar en ese once, pero no ha contado habitualmente para el DT, por lo que podría optar por Jota, Fede San Emeterio o incluso Hervías.

¿A qué hora se juega Atlético de Madrid vs. Valladolid por LaLiga?

Perú – 11:00 a.m.

México – 11:00 a.m.

Colombia – 11:00 a.m.

Ecuador – 11:00 a.m.

Bolivia – 12:00 m.

Venezuela – 12:00 m.

Chile – 12:00 m.

Paraguay – 12:00 m.

Argentina – 1:00 p.m.

Uruguay – 1:00 p.m.

Brasil – 1:00 p.m.

España – 6:00 p.m.

Atlético de Madrid vs. Valladolid: posibles alineaciones

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Giménez, Felipe, Hermoso, Saúl; Marcos Llorente, Koke; Correa, Carrasco; Luis Suárez.

Valladolid: Masip; Janko, El Yamiq o Kiko Olivas, Joaquín, Olaza; Toni Villa o Jota, Roque Mesa, Míchel, Óscar Plano; Weissman, Marcos André.

¿Dónde se juega Atlético de Madrid vs. Valladolid por LaLiga?