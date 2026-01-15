Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
Movistar Deportes EN VIVO, Barcelona vs. Racing de Santander: mira gratia América TV (Canal 4) por internet
Movistar Deportes EN VIVO, Barcelona vs. Racing de Santander: mira gratia América TV (Canal 4) por internet
Por los octavos de final de la Copa del Rey, Barcelona vs. Racing de Santander chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por Movistar Deportes, América TV (Canal 4), América tvGO, Win Sports y El Canal del Fútbol (ECDF). ¡Partidazo!
Este jueves 15 de enero desde las 3:00 p.m. (horario peruano), Barcelona vs. Racing de Santander EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE buscarán el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey 2025-26. La transmisión estará a cargo de América TV (Canal 4) y Movistar Deportes (003 y 703 HD de Movistar TV) en Perú; en Ecuador se verá por El Canal del Fútbol (ECDF) y Win Sports tiene los derechos en Colombia. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Campos de Sport de El Sardinero será el escenario de este duelo por los octavos de final de al Copa del Rey, donde los dirigidos por Hansi Flick parten como favoritos.
Por los octavos de final de la Copa del Rey, Barcelona vs. Racing de Santander se enfrentan. (Video: Barcelona) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.