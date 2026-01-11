Movistar Deportes transmite el vs. este domingo 11 de enero, en el marco de la final de la , desde las 2:00 p.m. (hora peruana, con seis horas más en España y dos horas más en Argentina). ¿En qué canales podrás verlo? Si estás en Latinoamérica, lo podías seguir por DSports (DIRECTV y DGO). En España se podrá ver por Movistar. Ojo: no te recomendamos buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV.

Barcelona vs Real Madrid por la final de la Supercopa | VIDEO: Supercopa
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

