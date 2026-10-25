Video de hoy. transmitirá el choque entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO. Recuerda que este evento está programado para este domingo 25 de octubre en el Camp Nou, a partir de las 3:00 p.m. en Perú. En España, podrás consultar la programación de Movistar Plus, mientras que en Perú y otros países de Sudamérica la disponibilidad por DIRECTV y DGO dependerá de los derechos de transmisión vigentes. No recomendamos Fútbol Libre TV.

Barcelona vs. Real Madrid se enfrentan hoy. (Video: Barcelona)
Barcelona vs. Real Madrid se enfrentan hoy. (Video: Barcelona)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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