Real Madrid vs. Barcelona se ven las caras (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) por la jornada 30 de LaLiga Santander, este sábado 10 de abril desde las 2:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga, Movistar+, Mitele Plus y Movistar Laliga 1. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV. Se viene un partidazo y sigue todas las incidencias por Depor.

Real Madrid y Barcelona protagonizarán una edición más del clásico español, que tendrá como ingrediente especial el que estará en juego la cima de la liga española, hoy en manos de Atlético de Madrid. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Alfredo Di Stéfano.

Real Madrid vs. Barcelona: horarios del partido

México - 2:00 p.m.

Perú - 2:00 p.m.

Ecuador - 2:00 p.m.

Colombia - 2:00 p.m.

Bolivia - 3:00 p.m.

Venezuela - 3:00 p.m.

Paraguay - 3:00 p.m.

Chile - 3:00 p.m.

Argentina - 4:00 p.m.

Uruguay - 4:00 p.m.

Brasil - 4:00 p.m.

España - 9:00 p.m.

Si bien el conjunto colchonero es líder con 66 puntos, tiene por detrás, respirándole al nuca, al Barcelona, con 65 unidades. En el tercer casillero aparece el Real Madrid, que registra dos unidades menos que los culés y que ve este compromiso como una gran oportunidad para trepar a lo más alto.

Real Madrid llega muy motivado al duelo tras la imagen mostrada en una Liga de Campeones. El 3-1 al Liverpool, la unión para superar las bajas defensivas de Sergio Ramos, Dani Carvajal y Raphael Varane, el partido soñado del brasileño Vinicius, los goles de Marco Asensio en sus cuatro últimos encuentros. Son motivos que lanzan el optimismo.

Es un factor que provoca que Zidane medite introducir novedades o mantener lo que tan bien funcionó en Champions League: la imagen imponente de Militao, el poderío del centro del campo con tres pilares intocables, la línea goleadora de Benzema con goles en las seis últimas jornadas de liga y el reto de volver a marcar en un clásico casi cuatro años después.

El Barcelona aterriza en Madrid con el objetivo firme de dar el salto al liderato. Y eso que no hace tanto era un equipo a la deriva. La situación institucional, sin presidente desde octubre y con una crisis económica galopante, tenía un reflejo en la situación del equipo, que no acaba de levantar el vuelo. De hecho, llegó a estar doce puntos por debajo del Atlético de Madrid (26-14) a principios de diciembre tras su derrota en Cádiz.

Pero poco a poco, Koeman dio con la tecla. Con tres centrales y dos carrileros, su equipo fue creciendo. Apareció Dembélé, Messi seguía a lo suyo, Frenkie de Jong fue un jugador diferencial e incluso Sergio Busquets era otro. El Barcelona desde aquel partido en Cádiz no ha vuelto a perder y en los últimos diecinueve, ha conseguido 51 puntos sobre 57 posibles; el Atlético, 40.

Por eso el partido ante el Real Madrid es decisorio. Si los de Koeman no salen derrotados de Valdevebas, el Barcelona habrá dado un paso de gigante cuando quedan nueve partidos para el final de LaLiga.

“Un clásico es un partido diferente a los demás. Nosotros estamos luchando por ganar la Liga después de una muy buena racha y el Madrid es el Madrid. Han tenido demasiadas críticas pero están ahí, no soy partidario de la gente que ha criticado tanto al Madrid porque tiene jugadores impresionantes”, analizó el técnico de Barcelona, Ronald Koeman, en rueda de prensa.

Real Madrid vs. Barcelona: probables alineaciones

Real Madrid: Courtois, Lucas Vázquez, Militao, Nacho, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Marco Asensio, Vinicius Junior y Benzema.

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Piqué, Lenglet, Alba, Busquets, Pedri, De Jong, Griezmann, Messi, Dembélé.

Con información de EFE.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR