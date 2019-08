Ni Coutinho ni Dembelé: el 'tapadito' que abarataría la vuelta de Neymar al Barcelona

Luego de muchas semanas de tensión, el PSG por fin ha decidido negociar la vuelta de Neymar al FC Barcelona en este mercado de fichajes 2019. En París entienden que no podrán luchar más contra la voluntad del brasileño de regresar a su antiguo equipo. Es por eso que desde hace unos días ya escuchan las propuestas de los 'Culés'.

Una de ellas consiste en ofrecer a Rakitic para abaratar el fichaje de Neymar. En un inicio, el club azulgrana había propuesto a Dembélé y Coutinho como moneda de cambio para evitar pagar los millones que exigía el PSG. Sin embargo, ninguno de los jugadores sería del agrado de Tuchel. Todo lo contrario sucede con el volante croata.



Según apunta el diario 'Sport' de España, en París ven con buenos ojos la llegada de Rakitic como parte de pago por el fichaje de Neymar. El otrora jugador del Sevilla gusta hace mucho tiempo en el club francés y sería el momento ideal para su llegada. De hecho, el croata reveló el año pasado que el PSG intentó ficharlo y hasta le ofreció un sueldo de auténtico 'galáctico'.

Ivan Rakitic llegó al Barcelona en 2014 procedente del Sevilla. (Foto: Getty) Ivan Rakitic llegó al Barcelona en 2014 procedente del Sevilla. (Foto: Getty)

Así van las negociaciones por Neymar

Aunque las negociaciones entre el PSG y Barcelona no están siendo fáciles, hay avances significativos. De hecho, Neymar saldría de París con un préstamo con opción a compra obligatoria el próximo 1 de julio. En Camp Nou están dispuestos a cumplir las peticiones de los franceses y para hacer todo más fácil, dar a Rakitic como moneda de cambio.



Mientras las conversaciones entre ambos clubes siguen su curso, el PSG no pierde el tiempo y habría ofrecido a Neymar a otros equipos. Según 'Sport', se trata del Real Madrid, Juventus y Manchester United. No obstante, ninguno de los tres equipos ha respondido. ¿Cómo y cuándo terminará este 'culebrón' del mercado de fichajes?

Hablan desde el FC Barcelona

Gerard Piqué, defensa central del Barcelona, considera que tiene que ser Neymar el que "se manifieste" sobre su continuidad en el PSG y su posible regreso al equipo catalán.



"Aquí hablamos con Neymar, pero son conversaciones privadas y creo que no es oportuno decir lo que hablamos. al final es él el que tendría que salir en este caso para ver si decide volver al Barcelona ", sostuvo Gerard Piqué en conferencia de prensa.

