'Cachetazo' a los jeques: Neymar se escaparía al Barça por la mitad de la escandalosa cifra que pide el PSG

Ya está. Neymar sabe que no llegará al Barcelona en esta temporada luego de las trabas que puso el PSG para su salida. Sin embargo, ni el crack brasileño ni su entorno han perdido la esperanzas de librarse de los jeques y ya estudian el reglamento FIFA sobre traspaso de jugadores para encontrar una vía de escape.



Según prensa española, los abogados de Neymar buscan la forma de que el astro sudamericano salga del PSG en verano sin pagar esos 300 millones de euros que pide Nasser Al Khelaifi. El brasileño no cuenta con cláusula en París, por lo que la idea pasa por abonar una indemnización calculada en 150 millones.

Sobre la transferencia de jugadores, el Reglamento FIFA indica: “pasado un periodo de tres temporadas completas o de tres años, lo que ocurra primero, tras la entrada en vigor de un contrato; si el contrato se firmó antes de que el jugador profesional cumpliese 28 años, o por un periodo de dos temporadas completas o de dos años, lo que ocurra primero, tras la entrada en vigor de un contrato, si el contrato se firmó después de que el jugador profesional cumpliese 28 años“.

Conocido este artículo sobre transferencias de jugadores, el PSG se quedaría sin artimañas para seguir encerrando a Neymar en su cárcel de oro. Barcelona, Real Madrid y hasta la Juventus no tendrían problemas para asumir esos 150 millones de euros que debe dejar el brasileño para escaparse del Parque de los Príncipes.

No se descartan más chances por Neymar

Si bien Neymar ha encontrado nuevas formas de salir de PSG rumbo al FC Barcelona a mitad del otro año, no se descarta que lo haga en enero de 2020. El problema para el azulgrana es que si ficha al brasileño por estas fechas, es bastante probable que no pueda jugar unos hipotéticos octavos de final de Champions League al haberlo hecho en fase de grupos con el PSG.



Con el fin de esta 'novela', en el Parque de los Príncipes no van a tardar en utilizar a su jugador en todas las competiciones posibles. Se espera que Neymar reaparezca el próximo 14 de septiembre ante el Racing de Estrasburgo por la Ligue 1.

