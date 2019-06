¡Si no me voy, no juego! Neymar pone fecha límite al PSG para que lo deje firmar por el Barcelona

Neymar quiere irse del PSG ya lo hizo saber. El delantero brasileño quiere regresar a "su casa", como llama al Barcelona. Sus impresionas en París ya no son las mismas. Llegó en la temporada 2017 con la esperanza de poder pelear grandes torneo pero todo esto se ha derrumbado tras dos fracasos consecutivos en Champions League.

Su incomodidad es clara y ya se lo hizo saber al presidente Nasser Al-Khelaifi, quien ya fue informado. Barza ya se encuentra en conversaciones con el jugador pero todo depende del cuadro parisino. Si no quieren que se vaya, no se va.

Según Mundo Deportivo, el mensaje ha llegado a oídos de Neymar, quien tiene claro que quiere despedirse del club. El brasileño ha puesto las cartas sobre la mesa, pero todo de manera interna, mientras que su presidente hizo público que nadie tiene la estadía asegurada. En una entrevista con Frace Football, reveló que necesita más compromiso del jugador. "Quien no quiera seguir, que lo diga" , sentenció aquella vez.

El Camp Nou espera con los brazos abiertos a 'Ney' y no quiere que esto se convierta en un circo con un final interminable. El futbolista ya puso una fecha. Si hasta el 6 de julio, día en el que iniciará la pretemporada del PSG, el cuadro 'bleu' no revela que da el visto bueno de su salida, no entrenará más. Realizará un plantón.

El propio jugador tendrá que convencer al equipo francés de su salida. El Barza no quiere meterse en problemas. Si intentan firmarlo por debajo de la mesa puede existir una sanción FIFA y rompería sus buenas relaciones el club.

El PSG está dispuesto a negociar. Una operación que incluya alguna figura azulgrana no sería pasada por desapercibida. Se habla de futbolistas como Philippe Coutinho o Ivan Rakitic. Tienen el mango de la sartén.

