¡Cómo le duele! Barcelona preguntó al PSG por Neymar y recibió una contundente respuesta

Para sorpresa de todos, Neymar ha vuelto a sonar en el FC Barcelona como refuerzo para el mercado de fichajes. De parte del club, habría interés por respescarlo y lo mismo pasa con el brasileño. Sin embargo, en el PSG pasa todo lo contrario. No se imaginan a su delantero estrella fuera del Parque de los Príncipes.



Según publica este lunes 'Radio Montecarlo', el Barcelona ya ha preguntado en el PSG por una posible salida de Neymar y la respuesta ha sido claro: no se vende. El club francés no ha tardado en declarar intransferible al sudamericano y todo se complica para Bartomeu.



El 'no' del PSG por Neymar obedece no solo a que el brasileño es una de las grandes figuras del equipo, además, las relaciones del Al-Khelaifi con el FC Barcelona no son buenas. En Francia no le quieren dar facilidades a los azulgranas para seguir empoderando su plantilla.

Más razones para no creer en la vuelta de Neymar

El salario es otro motivo por el que se podría frustrar la vuelta de Neymar al Barcelona. El crack sudamericano gana 30 millones de euros por temporada y asumir ese monto significaría para los azulgranas entrar en un desbarajuste en los sueldos de la plantilla.



Por otro lado, el regreso de Neymar a LaLiga crearía cierto malestar en los hinchas y quizá en algunos elementos del vestuario. El crack brasileño salió en agosto del 2017 de una forma escandalosa y en Camp Nou podrían no perdonarlo.

