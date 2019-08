Barcelona le 'canta las 40' al PSG: o acepta la última oferta por Neymar o aquí se acaba todo

Las exigencias del PSG para dejar salir a Neymar al Barcelona en este mercado de fichajes han colmado la paciencia de Josep María Bartomeu, quien tras varios intentos fallidos no descartaría en abortar la operación. Al menos eso es lo que asegura el reconocido periodista Josep Pedrerol en su programa 'Jugones'.



De acuerdo a la citada fuente, Barcelona no acepta pagar los 215 millones de euros que ahora pide el PSG, insiste en ofrecer jugadores como Dembélé o Rakitic y nada lo hará cambiar su postura. Como muchos dicen en España, le ha 'cantado las 40'.



"El Barça se planta. Dice que de la última oferta por Neymar no se mueve. O el PSG acepta jugadores o se rompe todo", dijo Pedrerol acerca de los últimos avances en las negociaciones por la vuelta del brasileño a Les Corts a solo dos temporadas de haber fichado por el club parisino.

Neymar ya sería nuevamente jugador de Barcelona. (Foto: AFP) Neymar llegó al PSG en 2017. (Foto: AFP)

El PSG tiene la llave

En el Barcelona creen que ahora "la pelota está en manos del PSG". Esperan una nueva vía de solución y consideran que es el club de Nasser Al Khelaifi el que tiene la llave para destrabar la 'operación Neymar'.



La solución a la que PSG debe recurrir para darle vía libre a la llegada de Neymar al Barcelona no es otra que convencer a Dembélé de ser su fichaje.

Neymar sigue sin jugar

Mientras se resuelve su futuro, Neymar ha quedado fuera del grupo de convocados para el partido que este viernes disputará el París Saint-Germain contra el Metz, indicó este jueves el entrenador, Thomas Tuchel. "No hará el viaje porque la situación es similar a la previa del duelo contra el Toulouse", dijo.

