PSG se harta de Neymar, decide venderlo en enero y espera ofertas del Barcelona y Real Madrid

El 'culebrón' de Neymar en el mercado de fichajes de verano 2019 ha terminado hace varios días, pero sobre su salida del PSG al Barcelona o Real Madrid no se deja de hablar. Esta vez, el diario italiano 'TuttoSport' apunta que el director deportivo del equipo francés, Leonardo de Araujo, ha decido poner en venta al astro brasileño de cara a la ventana de invierno en enero de 2020.



Según la citada fuente, luego de una serie de desencuentros en el último mercado de fichajes, el PSG ha entendido que lo mejor será dejar ir a Neymar. Eso sí, Leonardo tendrá que soportar a su compatriota por cuatro meses más antes de verlo partir. El rotativo italiano no informa si el club pedirá 300 millones o aceptará alguna propuesta por mucho menos dinero.

Lo que si está claro es que con Neymar en el mercado de fichajes , Barcelona y Real Madrid se convierten en los clubes con más posibilidades de contratarlo. Ambos ya se acercaron al entorno del brasileño en agosto último e hicieron los máximos esfuerzos por sacarlo del PSG.



La pelea por Neymar entre Barcelona y Real Madrid

Tal como apunta la citada fuente, el círculo más cercano de Neymar no ha perdido el contacto con Real Madrid, cuyo presidente, Florentino Pérez, sigue ilusionado con vestirlo de blanco. Tras Hazard, en el Bernabéu creen que el brasileño es el jugador que falta para completar la gran revolución de Zidane.



Si en Madrid los blancos se ilusionan con la llegada de Neymar, en el FC Barcelona pasa todo lo contrario. El presidente Josep María Bartomeu ha descartado su fichaje en invierno.



"Neymar no entra en nuestra planificación de enero. El club no podía llegar a las pretensiones del PSG y nosotros no pusimos jugadores como moneda de cambio, ellos los pidieron (Rakitic, Coutinho y Dembélé). No era fácil tanto a nivel económico como social", dijo el presidente del Barça al canal del club.



Neymar estaría listo para reaparecer con el PSG el próximo 14 de septiembre ante el Racing de Estrasburgo por la Ligue 1.

