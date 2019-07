Ya está Griezmann, falta Neymar: el crack del Barcelona que podría destrabar las negociaciones con PSG

El Barcelona ha cerrado este viernes con uno de los jugadores de la agenda de fichajes: Antoine Griezmann. El jugador francés costó 120 millones, firmó por cinco temporadas y con ese lío resuelto, Bartomeu y la directiva enfocarán ahora sus esfuerzos en Neymar.



Si bien las negociaciones con el PSG se han estancado, el diario 'Sport' de Cataluña apunta que en la plantilla azulgrana hay un jugador que podría destrabar la operación. Hablamos de Clement Lenglet, uno de los puntos más altos en la temporada pasada.

El Barcelona insiste en abaratar el precio de salida de Neymar y estaría dispuesto a dejar ir al central francés. Siempre según la citada fuente, al PSG no le desagrada la idea de reforzar la linea defensiva con uno de los centrales más prometedores del mercado.



"El central no entraba en ninguna quiniela, pero el último número de la revista 'France Football' insinúa su incorporación al equipo que dirige Thomas Tuchel", informa 'Sport' y añade que la publicación francesa pone a Lenglet en el once ideal de la próxima temporada.

Contactos por Neymar

Hace unos días, Leonardo, director deportivo del PSG, reveló que ha hablado con Neymar y con su entorno , que las cosas están claras para todas las partes. "Lo único concreto ahora es que tiene todavía tres años de contrato con nosotros. Y como no hemos recibido una oferta, no se puede discutir de nada".



A ese respecto, puntualiza las declaraciones del presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, que la semana pasada daba a entender que el PSG no lo quería vender.



"Es él quien lo dice... Pero nosotros no hemos visto que el Barcelona esté en posición de comprador" porque pese a los "contactos muy superficiales" que se han mantenido con el club catalán, no han "recibido ninguna oferta".

