A todo o nada por Neymar: peso pesado del Barcelona será vendido por 40 'kilos' para fichar al brasileño

Caras vemos, corazones no sabemos. Para nadie es un secreto que el Barcelona está muy lejos aún de dar por perdido el fichaje de Neymar en este mercado de pases. Y es que pese a los constantes desplantes del PSG, la directiva del conjunto 'Azulgrana' mantiene la fe intacta y continúa moviéndose desde adentro para llegar a un acuerdo con los parisinos lo más antes posible. En este sentido, el Barza habría tomado ya la difícil decisión de desprenderse de uno de sus pesos pesados para la forzar la vuelta del '10' brasileño.

¿De quién se trata? Bueno, según pudo dar a conocer el agente FIFA y exjugador catalán Jota Jordi en el programa español 'El Chiringuito', el elegido por el Barcelona para ser el próximo sacrificado para la llegada de Neymar al Camp Nou es nada más y menos que Arturo Vidal. Sí, leíste bien. El centrocampista chileno tendría colgado sobre el cuello el cartel de transferible para que así, con el monto de su fichaje, los 'culé' puedan sumar más millones sobre la mesa a su actual oferta.

El chileno Arturo Vidal sería el hombre a sacrificar en el Barcelona para cerrar el fichaje de Neymar. (Foto: Getty Images) El chileno Arturo Vidal sería el hombre a sacrificar en el Barcelona para cerrar el fichaje de Neymar. (Foto: Getty Images)

''La directiva del Barza se ha dado cuenta con la negativa del martes del PSG que, o ponen dinero o a Neymar no lo podrán sacar de ahí. Y el primer jugador que van a intentar vender a partir desde ya es Arturo Vidal'', fueron las palabras de Jota Jordi, que además agregó que el precio que estaría esperando recibir el Barcelona por el chileno rondaría los 40 millones de euros. Una cifra más que aceptable para poner en marcha otra vez una nueva ofensiva por el '10' del Paris Saint-Germain.

PSG se niega a ceder a Neymar al Barcelona



El París Saint Germain (PSG) se muestra más que escéptico con la posibilidad de que el Barcelona le haga una propuesta de cesión con opción de compra para quedarse con Neymar porque no cree que las condiciones económicas responderían a sus exigencias, según la prensa francesa. "Estamos abiertos, pero la cuestión no es el montaje, sino que se satisfagan las condiciones financieras pedidas", indicó una fuente del club parisino citada este martes por el reconocido local "L'Équipe".



El club francés, que especula incluso con que los movimientos del Barça sobre 'Ney' no sean más que un farol, en caso de desprenderse del astro brasileño querría conseguir a cambio una cantidad importante de dinero fresco para fichar a otros jugadores y reforzar su plantilla. Sobre todo tras la penosa imagen que dio el domingo con la derrota en el segundo partido de liga en el campo del Rennes (2-1), que ha puesto en el disparadero a Thomas Tuchel.

El chileno Arturo Vidal sería el hombre a sacrificar en el Barcelona para cerrar el fichaje de Neymar. (Foto: Twitter)

PSG pide por Neymar 300 millones de euros con el objetivo de obtener como mínimo 200 millones, pero con la esperanza de alcanzar un acuerdo de 250 'palos'. Hace dos años, pagó una cifra récord de 222 para quitárselo al Barcelona. El brasileño sigue empeñado en irse, pese a que es consciente de las dificultades para su traspaso, y su entorno -dice "L'Équipe"- continúa hablando con el Real Madrid, que ha propuesto fórmulas que supondrían el canje del brasileño por otros jugadores, pero el PSG las ha rechazado.

¿Cuánto quiere el PSG por Neymar?

► 'Bombazo' de última hora: "Real Madrid entra por fin en la 'operación Neymar' y en el Barça están asustados"



► El Barça no tiene dinero, pero ya encontró la forma: oferta final de 160 millones de euros por Neymar



► Si no lo quiere Zidane, yo sí: Cristiano Ronaldo y la 'perla' del Real Madrid que le ha pedido a la 'Juve'



► ¡Insólito! Brahim Díaz vuelve a ser baja en Real Madrid tras estar solo cinco días sin lesionarse