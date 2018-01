Pese a que el PSG se ha esforzado en explicar que Neymar no tiene intenciones de dejar la Ligue 1, los rumores que lo vinculan al Real Madrid no tienen forma de acabar. Se ha hablado del proyecto que quieren ofrecerle, de los millones que ganaría vestido de blanco y ahora, del acuerdo al que ya habrían llegado el club y el padre del futbolista.



La información la ha revelado el periodista Eduardo Inda en 'El Chiringuito' y en la capital española no se habla de otra cosa que no sea la llegada del brasileño a Valdebebas, sobre todo en tiempos donde Cristiano Ronaldo se encuentra en un terrible nivel y amenaza con irse en el próximo mercado de verano.



De acuerdo a la citada fuente, el padre de Neymar y el Real Madrid han llegado un acuerdo total por el crack del PSG y su llegada podría darse en el próximo mercado de pases a cambio de 400 millones de euros, lo que convertiría al brasileño, nuevamente, en el fichaje más caro en la historia del fútbol.



“Ya hay un acuerdo entre el Real Madrid y el padre de Neymar. Ahora mi intuición me dice que Neymar se fue al PSG para no hacer el viaje directo desde el Barcelona al Real Madrid porque así era más fácil. Está pactado que cobre unos 40 millones de euros por temporada, en el PSG está cobrando algo más de 30 millones”, dijo Inda.



Cabe recordar que Neymar llegó al PSG en verano del año pasado luego que los franceses pagaran al Barcelona los 220 millones de euros de su cláusula de rescisión. Así, el brasileño está liga al equipo de Emery hasta 2022, pero en Valdebebas harán todo lo posible para adelantar su llegada.