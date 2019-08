Real Madrid no acepta los abusos del PSG: Varane más otra 'perla' blanca para dejar ir a Neymar

Neymar ha puesto el mercado de fichajes 'patas arriba'. Real Madrid y Barcelona , los más grandes del fútbol mundial, quieren contratarlo, pero está claro que los de Valdebebas no están dispuestos a aceptar todas las exigencias que viene haciendo el PSG para dejar salir al 'jale' más caro de todos los tiempos.



Según 'Telefoot', el Real Madrid le ha dicho 'no' en las últimas horas al pedido del PSG de dejar ir a Vinicius Junior y Raphael Varane. Aunque se trate de Neymar, en Chamartín no están dispuestos a desprenderse de los mencionados jugadores.



Para empezar, Vinicius es uno de los engreídos de Florentino y representa el futuro del Real Madrid para los próximos diez años. Mientras que Varane es un titular fijo para Zidane y ahora mismo, no existe en el mercado un central de las características del francés.

Vinicius Junior jugaría sus primeros partidos en la Selección de Brasil. (Foto: Getty) Vinicius. (Foto: Getty)

De esta manera, el Real Madrid tendrá que encontrar otra fórmula con la que PSG quede satisfecho para dejar salir a Neymar. Mientras tanto, en Cataluña también preparan una oferta definitiva para cerrar el regreso del brasileño a Camp Nou luego de dos temporadas.

Esta vez es definitiva

Según 'Le Parisien', el club catalán hará una nueva propuesta por el Neymar , aunque reconoce que resulta difícil entrever cuál puede ser su contenido después de haber cedido al Bayern Munich a Coutinho, que era una de las piezas maestras para un eventual fichaje del brasileño.



PSG había aceptado la idea de venderles su delantero estrella en una operación que incluyera a cambio algún jugador del Barcelona. Pero exigía que hubiera además al menos 100 millones de euros, que fueran dos los futbolistas, y de una lista restringida en cabeza de la cual estaban Coutinho y Ousmane Dembelé.

