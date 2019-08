¡Te lo pedimos señor! Florentino escucha a las 'vacas sagradas' del Real Madrid y todos apuestan por Neymar

A pesar de su pasado como jugador del FC Barcelona, en el Real Madrid no tienen problemas con la llegada de Neymar. Todo lo contrario, los hinchas y también varios jugadores, pesos pesados, del vestuario blanco, quieren verlo ya en Valdebebas. Así lo ha revelado el conocido español Paco Caridad durante las tertulias de 'El Chiringuito'.



Según Caridad, los máximos referentes del Real Madrid como Sergio Ramos, Marcelo o Luka Modric, han presionado a su presidente Florentino Pérez para que cierre de una vez por todas la llegada de Neymar en el presente mercado de fichajes 2019.



Dentro del camarín madridista, las 'vacas sagradas' creen que la plantilla necesita reforzarse con un jugador de la calidad del brasileño. “Jugadores del Real Madrid le han pedido a Florentino que fiche a Neymar”, dijo la citada fuente en el programa de 'Mega'

La petición de los jugadores del Real Madrid no ha hecho más que reafirmar que Neymar es la gran obsesión en Valdebebas en este verano. Ya el martes el periodista Josep Pedrerol anunciaba en 'Jugones' que Florentino Pérez había terminado de decidir que iría por el fichaje del brasileño.



En las oficinas de Chamartín quieren sí o sí al exjugador del Santos, pero han decidido imponer en las negociaciones una cláusula que consiste en que el PSG pague el sueldo del futbolista en caso de lesiones.



El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi ha transmitido la idea de que no venderá a Neymar si no recibe mucho dinero a cambio. El equipo pide por él 300 millones de euros con el objetivo de obtener como mínimo 200 'kilos', pero con la esperanza de alcanzar un acuerdo de 250 millones.

