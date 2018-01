Neymar quiere irse al Real Madrid. Así se comenta en España, en Francia como en Brasil. Si el ex delantero del Barcelona creía que asumiría el liderazgo y cariño de la gente en París, se ha dado que no es así. En PSG, como en cualquier otro equipo, asumen que el tiempo de estadía en el club también es una variable importante a la hora de hablar de referencia. Por ende, ‘Ney’ ya ‘cocinaría’ su llegada al Santiago Bernabéu, de acuerdo a medios europeos.



La pregunta del millón es si Nasser Al-Khelaifi dejará ir al jugador por el que pagó 222 millones de euros. Goal.com argumenta que sí, pero solo con una condición: que el PSG se lleve el título de la Champions League durante esta temporada. Para los parisinos, la ‘Orejona’ es una obsesión. Por esa razón se fichó a Neymar y Mbappé, y de llegar a alcanzar ese objetivo, PSG no tendría problemas de traspasar a un jugador que no se siente cómodo en el club.



Después de que Neymar fuera silbado por su propio público en el Parque de los Príncipes hace una semana, el técnico del PSG pidió "cariño" para el jugador brasileño: "Es un jugador del que tenemos que disfrutar".



Conoce un poco más de la vida de Neymar. (Video: Fernando Falco)

El miércoles, en partido de Copa francesa (victoria 4-2 contra el Guingamp) que Neymar no jugó por unas molestias, los aficionados parisinos exhibieron una pancarta con el mensaje: "Silbar a nuestros jugadores es lo contrario a nuestros valores".



"Tenemos que dar cariño a Neymar. Está aquí en París y es un gran futbolista. Es un jugador con el que tenemos que disfrutar", dijo en conferencia de prensa su entrenador, Unai Emery.



Sobre el estado físico del jugador, con molestias en el muslo derecho que le impidieron jugar este miércoles, Emery señaló que "continua la recuperación con el 'fisio'".



"Espero que vuelva muy rápido al grupo", añadió.