Tras su gran desempeño con Santos FC durante la temporada 2013, Neymar fue pretendido por varios equipos del ‘Viejo Continente’. Sin embargo, luego de analizar diferentes opciones, el brasileño eligió al FC Barcelona como su próximo destino. Eso sí, antes de que estampe su firma con la escuadra culé, ‘Ney’ estuvo muy cerca de fichar por el Real Madrid, clásico rival del elenco de la Ciudad Condal. Así lo dio a conocer Ramón Martínez, secretario técnico del conjunto ‘merengue’, quien además reveló que el atacante llegó a pasar las pruebas con el equipo blanco.

“‘Ney’ estuvo 10 días entrenando. El representante de Robinho, Wagner Ribeiro, me habló de él, pero tenía mil peticiones de chicos que querían venir a entrenarse. Él pagó el viaje de ‘Ney’ e hicimos un partido con niños de su edad. Y, buff, fue un extraterrestre. Se regateaba a todos… y gol. Otra jugada… y gol”, mencionó el directivo.

Ramón Martínez también reveló que Neymar tuvo hasta dos oportunidades para firmar por el Real Madrid. “Era una cosa increíble. Carvajal y Sarabia entrenaban ese día. Hicimos otro partido con más mayores y al final estuvimos hablando y estaba todo arreglado con el padre: sueldo mensual, empadronamiento… pero se truncó la cosa”, aseguró.

Asimismo, sostuvo: “Faltaba una cosa: los abuelos vivían en Brasil y había que comprarles una casa que valía 60.000 euros. El club no accedió y se frustró el fichaje. El problema fue que no estaba ya Florentino. Con él no se hubiera escapado. ‘Ney’ tenía 13 años y era algo increíble. Nunca vi un caso como él”.

Años después, el Real Madrid buscaría su fichaje procedente del Santos, cuando el brasileño tenía 21 años. En ese entonces, Florentino Pérez ofreció por el jugador la suma de 45 millones de euros, pero terminó marchándose al FC Barcelona.

Real Madrid decide el futuro de Benzema

Por otro lado, los merengues han extendido el contrato de Karim Benzema por una temporada más, debido a una política interna por la cual el ganador del Balón de Oro obtiene automáticamente una prórroga de permanencia. A pesar de tener 36 años, el ‘Gato’ ha llegado a un acuerdo implícito con el presidente del club, Florentino Pérez, quien lo fichó en 2009, consigna el medio AS.

Benzema sabe que el siguiente periodo será la última que jugará en el Madrid, pero seguirá vinculado al cuadro tras retirarse del deporte. Él mismo es consciente de que la escuadra necesita reforzarse en el ataque y sugiere que la llegada del brasileño Endrick, que ya ha sido fichado, no tendrá efecto hasta 2024. El club está evaluando otros objetivos ofensivos.

La permanencia del francés con los madridistas se extenderá hasta junio del próximo año, gracias a la “cláusula Balón de Oro”, la cual se activó después de que el jugador ganara este premio con 34 años tras una carrera impresionante. El trofeo le fue otorgado por ‘France Football’ después de liderar al Madrid a conquistar la decimocuarta Champions, la 35ª Liga y la 12ª Supercopa de España.





