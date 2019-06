"Es una bazofia", el comentario de 'Míster Chip' sobre la nueva camiseta del Barça que indigna a los 'Culés'

El FC Barcelona lanzó este lunes al mercado su nueva camiseta para la temporada 2019-20, con la novedad de un patrón a cuadros que sustituye a las tradicionales rayas verticales de la 'piel' azulgrana, un diseño que "se inspira en las características islas del Eixample barcelonés", según anunció el club.



Lamentablemente para los intereses del Barcelona, su nueva camiseta no ha gustado a muchos. Uno de ellos es Mister Chip, cuya reacción en su cuenta de Twitter no ha dejado indiferente a nadie al punto de convertirse en viral en poco tiempo.



"Es una bazofia de camiseta. Se dice y no pasa nada", ha publicado el reconocido estadístico español adjuntado una foto de Lionel Messi. Como era de esperarse, los hinchas del Barcelona han criticado su comentario. Para algunos, exagerado. Para otros, tiene la razón.



Es una bazofia de camiseta. Se dice y no pasa nada. https://t.co/VQ5jU28y26 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 3 de junio de 2019

Más de la nueva camiseta del Barcelona

El Barcelona celebrará los 120 años de su nacimiento el próximo mes de noviembre, y esta equipación, concebida dentro de la campaña 'El talento no tiene una sola forma', pretende rendir tributo, según reveló la institución, a la "innovación y la creatividad que comparten la entidad y su ciudad".



La nueva camiseta estará a la venta a nivel mundial este martes. Sin embargo, la del equipo femenino de fútbol del Barcelona, que por primera vez en la historia también será comercializada con su propio patrocinador, no estará disponible hasta la primera semana del mes de julio.

