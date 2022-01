Cara a cara. En medio de los rumores sobre su posible salida del Barça, todo hace indicar que Ousmane Dembélé todavía mantiene la esperanza de quedarse en Camp Nou. El club le pidió renovar hace semanas, pero tanto el futbolista como su agente se negaron a aceptar las condiciones del cuadro ‘Azulgrana’, que ahora analiza la posibilidad de venderlo en enero.

Según informaron diferentes medios en España, esta semana será clave para resolver el futuro del delantero francés en Barcelona. Y es que su agente, Moussa Sissoko, ya está en el país para mantener una última reunión con Joan Laporta. Eso sí, desde el entorno del jugador aseguran que Dembélé vería con muy buenos ojos este encuentro, donde finalmente podría definir su permanencia.

De gran relación con Samuel Umtiti, otro de los ‘tachados’ por la directiva, Ousmane es consciente de que la reunión que mantuvo su amigo con Laporta sirvió para limar los problemas entre el club y él en su momento, por lo que ahora buscará hacer lo propio en un cara a cara con el presidente del Barcelona. ¿Habrá acuerdo? Solo el tiempo y la buena voluntad del francés lo dirán.

Dembélé tiene contrato con el conjunto ‘Azulgrana’ hasta el 30 de junio de este año, por lo que en el Barcelona no tienen pensando alargar más las negociaciones con el futbolista francés, que en caso decida no renovar, deberá abandonar la institución antes del 31 de enero. De acuerdo a los últimos rumores, clubes como el Chelsea y el PSG podrían intentar fichar al ‘Mosquito’.

Dembélé ya fue ‘borrado’ del Barça

Ousmane, que ya no fue convocado para el encuentro de octavos de final de la Copa del Rey ante el Athletic Club, fue una de las ausencias del cuadro culé en el Barcelona vs. Alavés mientras trata de resolver su futuro instado por el club, que le pidió que renovase o que se marchase en este mercado de invierno. La historia no quedó ahí, pues el extremo ni se presentó a la concentración azulgrana.

El francés no se presentó el domingo por la mañana en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, a donde estaba citado al igual que el resto de sus compañeros, pero alegó no encontrarse bien y no se personó en las instalaciones. A través de un comunicado oficial, el club azulgrana confirmó esa versión y dio otros detalles de la indisposición del ‘Mosquito’: ‘’tiene indisposición gástrica”.





