A horas de jugarse el Clásico entre el Barcelona vs. Real Madrid en el Camp Nou, los madridistas no tuvieron problemas para llegar al hotel de concentración (Princesa Sofía) y descansar previo al partido que detiene a todo el planeta en el mundo. No obstante, el encuentro entre el presidente del equipo merengue, Florentino Pérez, y un Mosso D’Esquadra se ha convertido en viral en muchas partes de España, por el mensaje de la seguridad de la ciudad de Catalunya.

Tras el respectivo saludo, el Mosso se dirigió a Florentino asegurándole que todo se encuentra controlado para el choque entre Barcelona vs. Real Madrid. “Disfrute de la vida y del partido”, a lo que el mandamás le respondió con buen tono. “Tranquilo, no pasará nada”.

Acto seguido, el Mosso cerró el intercambio de palabras, deseándole en voz alta que gane el mejor de ambas instituciones, aunque no le dijo cuál era el seguido. Florentino tan solo esbozó una sonrisa y siguió su camino a poco de una nueva edición del encuentro entre madridistas y catalanes, que deja a toda España esperando quien termina como líder de LaLiga.

Barcelona y Real Madrid se enfrentan este miércoles a las 2 p.m. (hora peruana) y 8 p.m. de España. Este día, Florentino Pérez se reunió con su par Josep María Bartomeu para almorzar, conversar y dejar todo acordado para que todo sea un espectáculo de fútbol.

